Fostul președinte al Estoniei și un economist de top de la Banca Mondială, primii speakeri confirmați la THE SUMMIT by HotNews 2027

Toomas Hendrik Ilves, președintele care a făcut din Estonia un stat digital, și Marcin Piątkowski, fost economist principal la Banca Mondială și autorul cărții despre miracolul economic polonez, vin la București pe 16 martie 2027.

HotNews anunță primii speakeri confirmați și data primei ediții THE SUMMIT: 16 martie 2027, la Teatrul Național din București, Sala Studio. Evenimentul fusese anunțat inițial pentru 12 noiembrie 2026.

THE SUMMIT este construit în jurul unei preocupări majore: ce urmează pentru România.

Într-o singură zi, pe o singură scenă, aproximativ 20 de lideri români și internaționali răspund, în interviuri și dezbateri moderate de jurnaliștii HotNews, la marile întrebări ale momentului. Vine sau nu o criză economică și cum ar arăta ea? Ce face Europa și cât contează vocea României acolo unde se iau deciziile? Cu ce ne apărăm în cazul unei agresiuni și, mai ales, cum o descurajăm? Cum va arăta și cine va plăti sănătatea? Cum recuperăm decalajele din educație, digitalizare, infrastructură și demografie? În sală vor fi investitori, antreprenori, directori de companii, oameni din instituții: cei care iau decizii și cei care le implementează.

„Am construit THE SUMMIT în jurul unor teme majore care ne preocupă pe toți și ne bucurăm să dezbatem răspunsurile în fața publicului, live, în primul eveniment de anvergură al HotNews“, a declarat Răzvan Ionescu, CEO al ZYX Publishing Group, care editează HotNews.

Primii speakeri confirmați

Toomas Hendrik Ilves a fost președintele Estoniei între 2006 și 2016. Înainte de mandat, ca ministru de externe, a condus negocierile de aderare a țării la UE și NATO. Este cunoscut internațional pentru rolul său în digitalizarea statului estonian. La THE SUMMIT vorbește despre ce poate construi un stat atunci când tratează digitalul ca infrastructură.

Marcin Piątkowski este profesor de economie la Universitatea Kozminski din Varșovia și economist principal (Lead Economist) la Banca Mondială, fost economist-șef al PKO BP și economist al FMI. Este autorul cărții „Europe’s Growth Champion”, despre ascensiunea economică a Poloniei. Keynote-ul său pune traiectoria Poloniei în oglindă cu cea a României.

Site-ul evenimentului și biletele vor fi disponibile săptămâna viitoare. Programul complet, cu lideri români și internaționali din instituțiile statului, din mediul de afaceri, din zona de securitate și din societatea civilă, va fi anunțat în etape.

Bilete

Numărul de locuri este limitat, iar biletul standard costă 300 de euro și include accesul la toate sesiunile, la prânzul de networking și la cocktailul de seară. Membrii HotNews Premium cu abonament anual beneficiază de acces cu 50% reducere (150 de euro) în limita locurilor disponibile, pe baza codului de reducere dedicat ce va fi oferit ulterior.

THE SUMMIT este organizat de HotNews, în parteneriat cu Fundația Eidos și Baobab Studio.

Contact presă și parteneriate

Jurnaliștii pot solicita acreditarea la press@thesummit.hotnews.ro. Pentru parteneriate comerciale: partners@thesummit.hotnews.ro.

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