Fostul președinte al Siriei, Bashar al-Assad, a fost condamnat la moarte pentru crime de război și crime împotriva umanității

Fostul șef al statului sirian, înlăturat de la putere în 2024, s-a refugiat în Rusia, unde trăiește în prezent, potrivit Associated Press.

Un tribunal sirian l-a condamnat la moarte în absență pe fostul președinte sirian Bashar al-Assad, împreună cu fratele său mai mic, pentru crime împotriva umanității și crime de război comise în timpul conflictului din Siria, care a durat 14 ani și s-a soldat cu aproximativ jumătate de milion de morți.

În același dosar a fost condamnat la moarte și vărul matern al lui al-Assad, Atef Najib, acuzat că a condus represiunea din provincia sudică Daraa, care a dus la izbucnirea revoltei și, ulterior, la războiul civil.

În condiții de securitate strictă, Najib a stat într-o cușcă, îmbrăcat în uniformă de deținut, în timp ce judecătorul a citit sentința.

Al-Assad și fratele său, Maher, au fugit în Rusia după ce insurgenții au intrat în Damasc în decembrie 2024.

Najib a fost reținut ulterior și a devenit unul dintre cei mai înalți oficiali trimiși în judecată.

Najib este un fost general de brigadă al armatei siriene care, în 2011, sub conducerea lui al-Assad, a fost șeful Serviciului de Securitate Politică din provincia Daraa, din sudul Siriei.

Al-Assad la Moscova

Într-un articol publicat anul trecut, publicația germană Die Zeit a scris că al-Assad locuiește acum într-un zgârie nori din Moskva City, un cartier de afaceri futurist din capitala Rusiei, unde familia sa extinsă ocupă 20 de apartamente luxoase.

Adăpostit la Moscova mulțumită prietenului său Vladimir Putin, Assad este păzit de FSB.

Timp de aproape un sfert de secol, Bashar al-Assad a comandat o armată de torționari și abuzatori de copii, scrie Die Zeit.

Când sirienii s-au ridicat împotriva dictatorului în Primăvara Arabă din 2011, el a distrus țara într-un război civil sângeros, lăsând în urmă peste jumătate de milion de morți pentru a rămâne la putere. La Damasc, el a fost acuzat de crime de război, inclusiv de utilizarea unui atac chimic împotriva populației.

Pe 27 septembrie 2025, Ministerul Justiției sirian a anunțat emiterea unui mandat de arestare. Acuzațiile au inclus omor premeditat, tortură și incitare la război civil.

Vladimir Putin l-a susținut pe Assad până la capăt, implicându-se direct în războiul civil din Siria, iar la final, când trupele rebele conduse de actualul lider sirian Ahmad al-Sharaa au avansat spre Damasc, i-a oferit adăpost în Rusia.

Nu doar Al-Assad a fugit. Aproximativ 1.200 de ofițeri, dintre care mulți, la fel ca familia Assad, aparțineau minorității alawite, trăiesc acum în Rusia.

Cei fără prea mulți bani au fost duși în Siberia, în timp ce cei bogați locuiesc în Moscova, scrie Die Zeit.