Tentative de asasinat, jocuri video și case luxoase: viața secretă a „măcelarului tăcut” adăpostit de Vladimir Putin la Moscova

S-a spus că a fost ținta a două tentative de otrăvire, dar că este în stare bună. Apropiații spun că trăiește la Moscova, sub paza FSB, mulțumită lui Vladimir Putin, gazda sa și custodele secretelor regimului său. Viața lui Bashar al-Assad este învăluită în mister, scrie publicația germană Die Zeit.

Fostul dictator sirian Bashar al-Assad locuiește acum într-un zgârie nori din Moskva City, un cartier de afaceri futurist din capitala Rusiei, unde familia sa extinsă ocupă 20 de apartamente luxoase.

De la răsturnarea regimului său și fuga dramatică din țară pe 8 decembrie 2024, „măcelarul tăcut”, cum îl numește publicația germană Die Zeit, care a încercat să-i ia urmele în Rusia, pare să fi dispărut fără urmă.

Adăpostit la Moscova mulțumită prietenului său Vladimir Putin, Assad este păzit de FSB. Și totuși, zilele trecute, pentru a doua oară în acest an, s-a răspândit vestea că Assad a fost otrăvit, dar că starea lui e „stabilă”.

Presa de stat rusă a păstrat tăcerea, doar bloggerii de război au relatat zvonul. Iar presa rusă din exil s-a întrebat mai apoi dacă atacul a fost într-adevăr îndreptat împotriva lui Assad sau împotriva FSB, care a fost astfel pus într-o situație jenantă.

Timp de aproape un sfert de secol, Bashar al-Assad a comandat o armată de torționari și abuzatori de copii, scrie Die Zeit.

Când sirienii s-au ridicat împotriva dictatorului în Primăvara Arabă din 2011, el a distrus țara într-un război civil sângeros, lăsând în urmă peste jumătate de milion de morți pentru a rămâne la putere. Este acuzat de crime de război, inclusiv de utilizarea uni atac chimic împotriva populației.

Între timp, anchetatorii și avocații sunt pe urmele dictatorului căzut. Pe 27 septembrie, Ministerul Justiției sirian a anunțat emiterea unui mandat de arestare.

Acuzațiile includ omor premeditat, tortură și incitare la război civil. Potrivit unei agenții de știri siriene, mandatul de arestare oferă o descriere precisă a bărbatului căutat: 1,89 metri înălțime, față ovală, frunte proeminentă, nas lung. Culoarea ochilor: albastru. Culoarea părului: șaten.

Secretele Siriei

Vladimir Putin l-a susținut pe Assad până la capăt, implicându-se direct în războiul civil din Siria, iar la final, când trupele rebele conduse de actualul președinte interimar Ahmad al-Sharaa au avansat spre Damasc, i-a oferit adăpost în Rusia.

În schimb, liderul de la Kremlin și-a asigurat monopolul asupra informațiilor, observă publicația germană.

Ce ar putea el să dezvăluie?

Posibil detalii despre atacurile asupra civililor din Siria, bombardamentele rusești asupra Alepului, atacurile asupra spitalelor și grădinițelor, toate sunt incluse aici.

Putin își asigură suveranitatea asupra deceniilor de istorie siriană și implicarea profundă a Rusiei în aceasta, scrie Die Zeit.

În aceste condiții, viața actuală a lui Assad este învăluită în mister. Locuind în apartamentele luxoase din Moscova sau într-o vilă izolată de lângă capitală, el este păzit de FSB, așa cum sunt păziți și alți foști dictatori care și-au găsit refugiu acasă la Putin.

Nu toți fugarii sunt la fel

Unul dintre puținii oameni care au fost apropiați de Assad și au acceptat să vorbească cu presa despre asta a spus Die Zeit că l-a sfătuit pe fostul lider să îi asculte pe protestatari în debutul Primăverii Arabe, dar că acesta nu l-a ascultat.

Al-Assad a fost multă vreme convins că va reuși să înăbușe protestele cu ajutorul armatei.

Revolta s-a transformat însă într-o revoluție în toată regula, apoi într-un război civil care a devastat țara.

Intervenția Rusiei a părut că reușește să proptească regimul, dar totul s-a năruit la sfârșitul anului trecut.

Nu doar Al-Assad a fugit. Aproximativ 1.200 de ofițeri, dintre care mulți, la fel ca familia Assad, aparțineau minorității alawite, trăiesc acum în Rusia.

Cei fără prea mulți bani au fost duși în Siberia, în timp ce cei bogați locuiesc în Moscova, scrie Die Zeit.

„Petrece ore întregi jucând jocuri video online”

Informațiile spun că, începând din 2013, clanul Assad a achiziționat în mod strategic apartamente în Moscova, la doar doi ani după începerea revoltelor din Siria.

În 2019, Financial Times a relatat că „familia extinsă a lui Assad a cumpărat cel puțin 18 apartamente de lux în Moscova”. Pentru a ascunde achizițiile, familia ar fi folosit o structură complexă de companii și instituții de credit, inclusiv o companie fantomă.

Sursa Die Zeit spune că familia Assad se poate deplasa liber în Moscova. Aceștia angajează gărzi de corp de la o companie privată de securitate plătită de guvernul rus.

Bashar al-Assad locuiește în „trei apartamente într-un bloc de lux cu un mall la parter, pe care îl vizitează uneori”, a relatat fostul apropiat al familiei, „iar în restul timpului petrece ore întregi jucând jocuri video online. De asemenea, stă adesea în vila sa din afara Moscovei”.

Soția sa, Asma, se află însă într-o stare de sănătate foarte precară. Ea a fost diagnosticată cu cancer la sân în 2018 și a fost considerată vindecată până când cancerul a reapărut sub formă de leucemie în primăvara anului 2024. Starea ei este gravă.

Fratele mai mic al lui Assad, Maher, locuiește la hotelul Four Seasons și își petrece timpul îmbătându-se și fumând narghilea, potrivit informațiilor oferite de surse apropiate familiei. Informațiile nu pot fi verificate, admite Die Zeit.

Bani, documente

Un om de afaceri sirian a povestit Die Zeit că a vorbit ultima dată cu Assad cu aproximativ o lună înainte de fuga sa și i-a spus că era nevoie urgentă de schimbare. Că Siria are nevoie de un guvern de unitate națională și că poporul trebuie implicat.

Assad părea tensionat, dar în același timp încăpățânat, nefiind dispus să facă niciun fel de concesii. Refuza să accepte că puterea sa era în declin, deoarece cei mai importanți aliați ai săi din regiune, Hezbollah și regimul iranian, fuseseră slăbiți.

Însă fuga lui Bashar al-Assad nu a fost complet neașteptată: în zilele precedente, el a adus la Dubai, într-un avion privat, cel puțin jumătate de milion de dolari în numerar, precum și obiecte de valoare și documente secrete, laptopuri și hard disk-uri. Avionul a zburat în total de patru ori între 6 și 8 decembrie 2024.

Pe 29 noiembrie 2024, cu puțin peste o săptămână înainte de răsturnarea lui Assad, fiul său, Hafez, în vârstă de 23 de ani, și-a susținut teza de doctorat la Universitatea de Stat din Moscova. Hafez al-Assad studiase matematica acolo și absolvise cu onoruri în vara anului 2023.

Mama sa, Asma, și bunicii săi se aflau în sală când el și-a încheiat prelegerea cu un mulțumesc adresat „martirilor Armatei Arabe Siriene”, armata care, la ordinele tatălui său, purta război împotriva propriului popor din 2011.

La jumătatea lunii februarie, Hafez al-Assad a apărut în mod surprinzător într-un clip pe care mulți observatori îl consideră autentic.

Era pentru prima dată de la fuga sa când un membru al familiei Assad ignora instrucțiunile rusești și apărea public pe rețelele sociale. Postările au fost șterse la scurt timp după aceea.