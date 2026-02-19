Fostul președinte sud-coreean, condamnat la închisoare pe viață după ce procurorii ceruseră pedeapsa cu moartea

Un tribunal sud-coreean a condamnat joi fostul președinte Yoon Suk Yeol la închisoare pe viață după ce l-a găsit vinovat de abuz de autoritate și de organizarea unei insurecții, ca urmare a tentativei sale din decembrie 2024 de a impune legea marțială, transmite Reuters.

Procurorii ceruseră pedeapsa cu moartea, urmărit cu atenție într-o țară profund divizată de cazul fostului președinte. Încercarea de impunere a legii marțiale a declanșat o criză politică în Coreea de Sud și a pus la încercare democrația țării

În ianuarie, procurorii au afirmat că „legea marțială de urgență neconstituțională și ilegală a lui Yoon a subminat funcționarea Adunării Naționale și a Comisiei Electorale… distrugând de fapt ordinea constituțională liberal-democratică”.

Organizarea unei insurecții se pedepsește cu moartea sau închisoare pe viață, conform legislației sud-coreene.

Coreea de Sud a pronunțat ultima condamnare la moarte în 2016, dar nu a mai executat pe nimeni din 1997.

La Tribunalul Central din Seul care judecă acest dosar au fost mobilizați mulți polițiști, autobuzele acestoraformând un cordon de securitate în jurul clădirii.

Fostul președinte sud-coreean, acuzat în mai multe procese

Tribunalul se va pronunța și asupra acuzațiilor că Yoon a abuzat de autoritate când a ordonat să fie luat cu asalt parlamentul pentru a-i scoate pe oponenții săi și a-i aresta, dar și pentru că a trimis soldați și polițiști pentru a bloca, inspecta și controla diferite locații precum clădirea partidului de opoziție.

Yoon, în vârstă de 65 de ani, a negat acuzațiile. Fostul procuror conservator a susținut că avea autoritatea prezidențială de a declara legea marțială și că acțiunea sa avea scopul de a trage un semnal de alarmă cu privire la obstrucționarea guvernului de către partidele de opoziție.

Fostul șef de stat, închis la Centrul de detenție din Seul, va rămâne probabil acolo, indiferent de hotărârea instanței. Dacă va fi găsit vinovat, se așteaptă ca acesta să facă apel împotriva hotărârii și să conteste din nou orice decizie a curții de apel la Curtea Supremă.

Yoon, care se confruntă cu opt procese, a fost condamnat în ianuarie la cinci ani de închisoare într-un proces separat, sub acuzația de obstrucționare a încercărilor autorităților de a-l aresta după declararea legii marțiale. El a făcut apel împotriva acestei hotărâri.

Deși încercarea lui Yoon de a impune legea marțială a durat doar aproximativ șase ore înainte de a fi întâmpinată de proteste de stradă ample și respinsă de parlament, ea a provocat valuri de șoc în Coreea de Sud, care este a patra economie din Asia, un aliat cheie al SUA în materie de securitate și considerată de mult timp una dintre cele mai rezistente democrații din lume.