Fostul primar al Istanbulului denunță acuzații care „nu i-ar trece prin minte nici măcar diavolului” după ce a fost inculpat într-un nou dosar

Ekrem Imamoglu, înconjurat de susținători ai săi înainte să compară în fața instanței într-un dosar separat în care a fost pus sub acuzare înainte de arestarea sa, FOTO: Yasin Akgul / AFP / Profimedia

Un tribunal turc a emis un nou ordin oficial de arestare pentru primarul încarcerat al Istanbulului, Ekrem Imamoglu, sub suspiciunea de „spionaj politic”, a relatat luni agenția de presă de stat Anadolu, citată de Reuters.

Imamoglu, un rival important al președintelui Tayyip Erdogan, se află în închisoare din luna martie în așteptarea procesului într-un dosar de corupție. În iulie el a primit o condamnare la închisoare într-un alt dosar, pentru insultarea și amenințarea procurorului-șef al Istanbulului.

Imamoglu respinge toate acuzațiile care i-au fost aduse și acuză că justiția este folosită împotriva sa de către regimul președintelui Recep Erdogan.

El a negat ultima acuzație duminică.

„O asemenea calomnie, minciună și conspirație nu i-ar trece prin minte nici măcar diavolului!”, a spus el Imamoglu într-un mesaj publicat de echipa sa pe platforma „X”. „Ne confruntăm cu o indecență rușinoasă care nu poate fi descrisă în cuvinte”, a acuzat acesta.

Sute de membri ai partidului lui Imamoglu au fost puși sub acuzare în Turcia

Agenția Anadolu a relatat că un tribunal din Istanbul a emis în cursul nopții ordinul de arestare pentru Imamoglu și alte două persoane, printre care Merdan Yanardag, redactorul-șef al postului de televiziune de știri Tele1.

Canalul, cunoscut pentru poziția sa critică față de guvern, a fost preluat de stat vineri, în baza unor acuzații de „spionaj”.

Cea mai recentă hotărâre judecătorească îl acuză pe Imamoglu că ar fi fost implicat în fapte de corupție pentru a strânge fonduri în vederea candidaturii sale la președinție și în „activități de spionaj” pentru a obține sprijin internațional.

Sute de membri și lideri aleși ai principalului partid de opoziție condus de Imamoglu, Partidul Republican al Poporului (CHP), se confruntă cu o serie de acuzații legate de corupție, într-o campanie de reprimare pe care formațiunea o consideră politizată și antidemocratică.

CHP respinge acuzațiile de corupție, calificându-le drept o tentativă politizată a guvernului de a elimina amenințările electorale la adresa lui Erdogan – o acuzație pe care guvernul o respinge.

Opoziția turcă a primit o rară veste bună vineri, după ce un alt tribunal a respins o cerere de destituire a liderului CHP și de anulare a congresului partidului din 2023.