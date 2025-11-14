Fostul primar din Năvodari, Nicolae Matei, scapă de dosarul „Tabăra Năvodari” prin prescripție / El și ceilalți doi inculpați trebuie să plătească despăgubiri de peste 8,6 milioane de euro

Tribunalul Constanța a constatat prescripția răspunderii penale în dosarul cunoscut drept „Tabăra Năvodari”, în care fostul primar Nicolae Matei era judecat pentru abuz în serviciu și conflict de interese, potrivit minutei ședinței. Decizia nu este definitivă.

Instanța a încetat procesul penal și în cazul celorlalți doi inculpați, Dima Neculai și Ștefan Ciocănel, acuzați de complicitate la abuz în serviciu.

Deși procesul penal a încetat, instanța i-a obligat pe cei trei la plata a peste 8,6 milioane de euro către stat și către S.C. SIND România SRL.

Procurorii DNA l-au acuzat pe Matei Nicolae că, în calitate de primar al orașului Năvodari, a scos abuziv mai multe imobile din patrimoniul companiei de stat care administra tabăra de copii din localitate, potrivit G4 Media. Dosarul DNA a fost tergiversat de aproape 8 ani de instanțe.

Potrivit rechizitoriului citat de Ziua de Constanța, în perioada 2008–2011, Nicolae Matei, în calitate de primar al orașului Năvodari, ar fi inițiat demersuri prin care a urmărit scoaterea abuzivă a unor imobile din patrimoniul societății care administra Tabăra de copii Năvodari. În 2008, Matei ar fi emis o adresă care a stat la baza obținerii, de către o firmă controlată de edil și administrată de inculpatul Dima Neculai, a unui certificat de atestare a dreptului de proprietate pentru un teren de 6,2 ha, deși suprafața aparținea orașului Năvodari. În realitate, această firmă era îndreptățită să-i fie retrocedată o suprafață de teren asemănătoare, dar situată într-o altă zonă, cu un potențial turistic mult mai mic.

În 2011, edilul ar fi inițiat o hotărâre de consiliu local prin care 298 de clădiri din tabără au fost introduse în domeniul privat al orașului, operațiune calificată de procurori ca o expropriere nelegală, fără utilitate publică și fără despăgubiri. Ulterior, o parte dintre clădiri a fost vândută la licitație, deși societatea contestase executarea silită.

Nicolae Matei a fost condamnat în 2020, în primă instanță, la 9 ani de închisoare cu executare într-un alt dosar, conform Info Sud-Est.

