Fostul rege al Spaniei, Juan Carlos, rechemat în țară după mai bine de cinci ani de exil. Recomandarea făcută de actualul monarh

Familia regală a Spaniei vede deschisă calea pentru controversatul fost rege Juan Carlos să se întoarcă în patria sa după cinci ani şi jumătate petrecuţi în exil, în Orientul Mijlociu, informează vineri DPA, preluată de Agerpres. Regele-emerit spaniol, în vârstă de 88 de ani, care locuieşte în capitala Emiratelor Arabe Unite, Abu Dhabi, ar putea să se întoarcă în orice moment şi să locuiască permanent în Spania, a anunţat Palatul Regal din Madrid.

Totuşi, comunicatul de presă al Palatul Regal din Madrid, citat vineri de televiziunea publică spaniolă RTVE şi de alte companii mass-media, insistă asupra necesităţii ca tatăl actualului rege Felipe al VI-lea să îşi mute mai întâi rezidenţa fiscală înapoi în Spania.

Aceasta este singura modalitate pentru a evita „speculaţiile şi posibile critici”, protejând în acelaşi timp reputaţia regelui-emerit şi pe cea a monarhiei spaniole, a raportat RTVE. Astfel, întoarcerea în ţară ar fi „o decizie personală” a fostului şef de stat spaniol.

Exil la presiunea guvernului de stânga

După mai multe scandaluri legate de viaţa sa privată şi dezvăluiri despre nereguli financiare, fostul rege Juan Carlos a abdicat în 2014 în favoarea fiului său, Felipe, şi s-a mutat la Abu Dhabi în 2020. Potrivit relatărilor din presă, mutarea s-a petrecut la presiunea guvernului de stânga de la Madrid, precum şi a familiei regale spaniole. De atunci, Juan Carlos a fost exclus de la evenimentele de stat importante.

În mod notabil, el a absentat la depunerea jurământului de credinţă al prinţesei Leonor, potrivit Constituţiei Spaniei, în octombrie 2023, precum şi la evenimentele care au marcat cea de-a 50-a aniversare a proclamării sale ca rege, organizate în noiembrie 2025. Cu toate acestea, fostul suveran a participat la câteva întruniri familiale private în Abu Dhabi şi în Spania.

Comunicatul de vineri al familiei regale este considerat un răspuns la solicitările din partea opoziţiei conservatoare, care doreşte ca fostul monarh să se întoarcă permanent în ţară. Astfel de solicitări au fost reînnoite în urma documentelor despre puciul ratat din 23 februarie 1981, publicate de Guvern în această săptămână şi care arată, contrar speculaţiilor, că fostul suveran nu a fost implicat în planurile acelui puci.

Documentele de arhivă au permis îndepărtarea dubiilor, confirmând că Juan Carlos, desemnat chiar de către Franco drept succesor al său înaintea morţii lui din 1975, a încercat într-adevăr să îi convingă pe pucişti să renunţe la planurile lor, înainte să pronunţe în acea noapte un discurs televizat de apărare a tranziţiei democratice a ţării, rămas de atunci celebru.

Cotroversele recente în care fostul rege a fost implicat

Majoritatea observatorilor mass-media din Spania se îndoiesc însă în continuare că aprobarea anunţată vineri de familia regală va duce la revenirea imediată în ţară a lui Juan Carlos. El a spus că Spania îi lipseşte foarte mult, în pofida vizitelor sale ocazionale.

Totuşi, fostul suveran spaniol se bucură de anumite avantaje în Abu Dhabi, inclusiv de libertate financiară şi fiscală, la care nu ar fi dispus să renunţe. Juan Carlos este considerat un prieten apropiat al şeicilor cu afaceri în industria petrolului şi care conduc Emiratele Arabe Unite.

Juan Carlos a stârnit şi mai multă iritare în Spania în noiembrie 2025 odată cu publicarea autobiografiei sale, în care a spus că fiul său de 58 de ani, actualul rege Felipe al VI-lea, este „insensibil” şi a descris-o pe nora sa, regina Letizia, ca fiind „o persoană care creează probleme”.

El şi-a cerut scuze fără prea mare convingere pentru aventurile sale extraconjugale, neregulile financiare şi alte scandaluri în care a fost implicat.

În acelaşi timp, Juan Carlos, care face parte din Casa de Bourbon, a avut cuvinte de laudă faţă de fostul dictator spaniol Francisco Franco: „L-am respectat enorm, am preţuit inteligenţa lui şi perspicacitatea lui politică…Nu am permis nimănui vreodată să îl critice în prezenţa mea”.