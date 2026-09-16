Fostul secretar general adjunct al Guvernului Cristina Trăilă, la DNA: Eu am cerut să vin / E cercetată în dosarul afaceristului care a ajuns în biroul lui Bolojan 

Cristina Trăilă este audiată, miercuri, de procurorii DNA Iași. Trăilă este urmărită penal în dosarul afaceristului Fănel Bogos din Vaslui , acuzat de DNA că „a apelat la rețele de influență” pentru a schimba conducerea DSVSA Vaslui.

La sosirea la sediul DNA Iași, Trăilă le-a spus jurnaliștilor că ea a cerut să fie audiată.

„Nu m-au chemat. Eu am solicitat să vin la audieri. Este declarația mea, este solicitarea mea. Urmează să dau declarația și după aceea am să vă comunic și dumneavoastră”, a declarat Cristina Trăilă, citată de Agerpres.

Acuzațiile pe care DNA i le aduce Cristinei Trăilă

Procurorii DNA au anunțat, la finalul lunii august, urmărirea penală a Cristinei Trăilă, secretar general adjunct al Guvernului la acel moment, pentru „complicitate la folosirea influenței ori autorității în scopul obținerii pentru sine ori pentru altul de bani, bunuri sau alte foloase necuvenite”.

Ulterior, Cristina Trăilă și-a anunțat demisia din funcția de la Guvern.

Cristina Trăilă a fost al doilea politician liberal pus sub acuzare în dosarul omului de afaceri Fănel Bogos. Primul liberal inculpat în acest dosar este fostul trezorier al PNL Mihai Barbu, pentru aceeași infracțiune.

DNA acuză că în 3-4 noiembrie 2025 Cristina Trăilă, în calitate de secretar general adjunct al Guvernului, a sprijinit demersurile lui Mihai Barbu, care era și lider al PNL Vaslui, de a-l înlocui din funcție pe directorul DSVSA Vaslui cu o persoană agreată de Fănel Bogos, unul dintre principalii jucători de pe piața avicolă din România.

„Scopul urmărit ar fi fost obținerea unor foloase necuvenite pentru inculpatul B.F. și pentru societatea deținută de acesta, constând, între altele, în aprobarea unui dosar de despăgubire în valoare de aproximativ trei milioane de euro, precum și în diminuarea sau încetarea controalelor sanitar-veterinare la fermele societății”, spune DNA.

Considerat unul dintre principalii jucători de pe piața avicolă din România, Fănel Bogos a fost arestat preventiv în acest dosar, în care este acuzat că „a apelat la rețele de influență” pentru a schimba conducerea DSVSA Vaslui.

Stenogramele din dosarul DNA susţin că Bogos ar fi plătit 1,5 milioane de euro pentru a obţine audienţa, al cărei scop a fost schimbarea conducerii instituției de control sanitar-veterinar din Vaslui şi protecţia unei afaceri importante în domeniul avicol.