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Actualitate

Fostul secretar general adjunct al Guvernului Cristina Trăilă, la DNA: Eu am cerut să vin / E cercetată în dosarul afaceristului care a ajuns în biroul lui Bolojan 

Maria Ionescu
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Cristina Trăilă este audiată, miercuri, de procurorii DNA Iași. Trăilă este urmărită penal în dosarul afaceristului Fănel Bogos din Vaslui, acuzat de DNA că „a apelat la rețele de influență” pentru a schimba conducerea DSVSA Vaslui.  