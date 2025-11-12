Fostul șef al Google avertizează că majoritatea țărilor vor apela la China pentru inteligență artificială dintr-un motiv foarte simplu

Eric Schmidt, fostul CEO al Google, fotografiat pe 25 februarie 2025 la Paris, unde a participat la un summit privind inteligența artificială, FOTO: Blondet Eliot, ABACA / Shutterstock Editorial / Profimedia

Eric Schmidt, fostul director general (CEO) al Google, afirmă că se teme că majoritatea țărilor din jurul lumii ar putea ajunge să folosească modele chinezești de inteligență artificială (AI) din cauza costurilor mult mai mici, relatează Business Insider.

„Aceasta produce un rezultat bizar, în care cele mai mari modele (AI) din Statele Unite sunt cu sursa închisă, iar cele mai mari modele din China sunt open source”, a spus Schmidt într-un episod al podcastului Moonshots, difuzat marți.

„Problema geopolitică aici, desigur, este că open source este gratuit, iar modelele închise nu sunt gratuite”, a subliniat el.

Modelele de inteligență artificială open-source permit partajarea liberă și deschisă a codului sursă cu oricine, în orice scop.

„Așadar, marea majoritate a guvernelor și țărilor care nu dispun de banii pe care îi are Occidentul vor ajunge să se standardizeze pe modele chinezești, nu pentru că sunt mai bune, ci pentru că sunt gratuite”, a estimat fostul CEO al Google.

Schmidt a condus Google în cea mai importantă perioadă a sa

Business Insider amintește că adepții modelului open source argumentează că acesta permite dezvoltarea rapidă și democratică a tehnologiei, deoarece oricine poate modifica și redistribui codul sursă. De cealaltă parte, susținătorii modelelor închise afirmă că acestea sunt mai sigure întrucât codul este păstrat privat.

Popularitatea de care s-au bucurat anul acesta modele chinezești de AI precum DeepSeek și Qwen3 al companiei Alibaba a stârnit îngrijorări legate de confidențialitatea datelor, securitatea națională și, la Washington, avantajul competitiv al Americii.

Schmidt a fost directorul general al Google între 2001 și 2015 și a condus compania în timpul listării sale pe bursă în 2004. El a condus practic Google în perioada în care motorul său de căutare a ajuns să domine autoritar piața.

În prezent, este partener fondator al firmei de capital de risc Innovation Endeavours și conduce o companie aerospațială numită Relativity Space. Potrivit Bloomberg, averea sa se ridică la aproape 50 de miliarde de dolari, el deținând aproximativ 1% din totalul acțiunilor Google.

Tot mai multe discuții despre ideea de „AI suverană”

Noile comentarii ale lui Schmidt vin în contextul în care conceptul de „inteligență artificială suverană”, care se referă la controlul și guvernanța unei țări asupra tehnologiilor, datelor și infrastructurii de inteligență artificială, a atras tot mai multă atenție în cercurile tehnologice și politice.

Directori importanți, printre care Jensen Huang, șeful Nvidia, și Arthur Mensch, directorul startup-ului francez de inteligență artificială Mistral, au declarat că este important ca țările să își construiască sisteme independente de AI.

Mensch a comparat în martie inteligența artificială cu electricitatea din anii 1900 și a spus că națiunile care nu își dezvoltă propriile sisteme de AI riscă să vadă cum banii lor se scurg către alte țări.

„Acum 100 de ani, dacă nu construiai fabrici de electricitate, te pregăteai să o cumperi de la vecinii tăi, ceea ce, până la urmă, nu e deloc bine, pentru că creează anumite dependențe”, a declarat el într-un podcast.