Fostul șef din serviciul de informații al Moldovei, trimis în judecată de DIICOT pentru tentativă la trădare. Alexandru Bălan e acuzat că spiona pentru KGB-ul din Belarus

Alexandru Bălan, fost director adjunct al Serviciului de Informații și Securitate al Republicii Moldova, a fost trimis în judecată miercuri, 25 februarie, de DIICOT, potrivit unui comunicat al instituției. Bălan e acuzat oficial „de tentativă la trădare prin transmitere de informații secrete de stat”, după ce a oferit, începând cu 2024, informații secrete ale României către KGB din Belarus.

Dosarul a fost înaintat spre judecare la Curtea de Apel București.

Cazul a ieșit la iveală pe 8 septembrie 2025, când DIICOT anunța, fără să-l numească, reținerea lui Alexandru Bălan pentru spionaj în favoarea KGB din Belarus.

„Prin rechizitoriul din data de 25 februarie 2026, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Structura Centrală au dispus trimiterea în judecată, în stare de arest preventiv, a unui inculpat în vârstă de 47 de ani, pentru comiterea infracţiunilor de tentativă la trădare prin transmitere de informații secrete de stat, în formă continuată și divulgarea secretului care periclitează securitatea națională”, a anunțat vineri DIICOT.

Schema de spionaj descrisă de procurori

Potrivit anchetatorilor, Bălan, în perioada în care a ocupat poziția de șef al Direcției Generale Contraspionaj a Serviciului de Informații și Securitate al Republicii Moldova, și, ulterior, în calitate de director – adjunct al instituției, a intrat în posesia mai multor informații clasificate conexe spațiului Federației Ruse, iar ulterior, după ce a părăsit instituția, a deținut fără drept documente și informații secrete de stat de natură să afecteze securitatea națională a României.

De asemenea, începând cu 2024, Bălan a intrat în contact cu ofițeri de informații din cadrul Comitetului Securității de Stat – KGB al Belarus, cu care s-a întâlnit în două rânduri, în Budapesta, „în regim clandestin, cu adoptarea unor multiple măsuri de protecție contrainformativă, cât și prin poșta electronică, urmărind, prin cele două modalități de comunicare, transmiterea unor date/informații cu caracter secret de stat, precum și transmiterea unor rapoarte informative care conțineau informații având caracter secret de stat, realizarea de instructaje și efectuarea de plăți în contrapartidă cu serviciile prestate”, spun procurorii.

La momentul percheziției domiciliare făcute la locuința sa, din luna septembrie 2025, anchetatorii au găsit „două documente conținând informații secrete de stat, a căror transmitere, divulgare sau deținere neautorizată pun în pericol securitatea națională a României”.