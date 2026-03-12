Bolojan despre accize, după ce prețul carburanților a crescut galopant: Să nu fim piromani economici

Prim-ministrul Ilie Bolojan a anunțat joi seară că Executivul ia în calcul măsuri care să „limiteze”, dar nu să „anuleze” creşterile de preţuri pentru combustibili de pe pieţele internaţionale. „Să nu acţionăm ca nişte piromani economici”, a spus șeful guvernului, întrebat despre varianta scăderii accizei la carburanți.

VIDEO Guvernul a adoptat bugetul pentru 2026. Bolojan anunță creșterea salariului minim de la 1 iulie / Schemă de sprijin pentru transportatori

Ilie Bolojan a afirmat, după şedinţa extraordinară de Guvern în care a fost adoptat bugetul pe anul 2026, că autorităţile trebuie să fie „cât se poate de realiste şi corecte” cu oamenii, arătând că războiul din Orientul Mijlociu afectează mai multe pieţe, a combustibililor, dar pe cea a ureei şi amoniacului, ceea ce a dus la majorări de preţuri pe pieţele internaţionale.

„Sunt lucruri care depind de noi, unde trebuie să intervenim, şi lucruri care nu depind de noi, unde trebuie să ne adaptăm sau să vedem ce putem face. Acolo unde România a avut resurse, cum e vorba de componenta de gaz, am luat o decizie corectă şi printr-un mecanism nu am mai permis creşterea preţurilor la gaz şi cetăţenii ţării noastre vor avea o predictibilitate pe această componentă, cu atât mai mult cu cât de anul viitor va fi o cantitate suplimentară exploatată din Marea Neagră. În ceea ce priveşte ţiţeiul şi derivatele, motorină şi benzină, noi importăm peste două treimi din cantitate, cea mai mare parte este din importuri. Având în vedere creşterile de preţuri de pe pieţele internaţionale – la ţiţei 40-50%, la motorină creşteri chiar mai mari, la benzină creşteri în general mai mici – dacă facem o comparaţie cu ceea ce se întâmplă în piaţa noastră vedem că preţurile la benzinării au crescut, e adevărat, dar au crescut într-o manieră ponderată”, a declarat prim-ministrul.

El a subliniat că Guvernul face analize cu privire la piaţă. Bolojan a admis că, cu cât conflictul din Golf se prelungeşte, cu atât efectele vor fi mai mari, aceste nefiind uşor de prevăzut.

„În condiţiile în care în zilele următoare vom constata că există o dinamică a acestor preţuri care se duce în creştere în continuare, vom analiza care sunt măsurile pe care le putem lua, care ar putea limita, subliniez, dar nu anula, pentru că nu putem face acest lucru, aceste creşteri în aşa fel încât ele să fie suportabile pentru cetăţenii ţării noastre şi pentru economia noastră”, a adăugat Bolojan.

Întrebat dacă se va lua în calcul o scădere a accizei, premierul a răspuns: „Nu îmi place să speculez, pentru că în astfel de situaţii e bine să fim rezervaţi, să nu acţionăm ca nişte piromani economici. Ceea ce putem să facem va fi în limia spaţiului fiscal pe care îl avem, la modul cinstit şi corect, pe de o parte, pe de altă parte, analizând ce au făcut şi celelalte ţări trebuie să vedem unde au fost efecte şi care au fost măsurile care aplicate la realităţile noastre ar genera efecte de frânare a creşterii preţurilor, pentru că nu neapărat o scădere de acciză îţi garantează o scădere de preţuri, ci îţi poate garanta creşterea unui adaos comercial”.