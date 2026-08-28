Fostul viceprimar al Brașovului, Flavia Boghiu a fost numită secretar de stat, după achitarea în dosarul de corupție

Ministrul interimar al Mediului, Diana Buzoianu, anunţă că Flavia Boghiu, fostul viceprimar USR al Braşovului, va ocupa un post de secretar de stat în cadrul ministerului, informează News.ro. Boghiu a fost numită în postul ocupat până acum de Raul Pop.

„O ştiu de ani de zile pe Flavia. De fiecare dată când ne întâlnim discutăm, inevitabil, de proiectele fiecăreia. Flavia are acea calitate de a cere vehement ca fiecare proiect în care se implică să fie real despre şi să aibă real în centrul lor oamenii”, a scris, vineri, pe Facebook, Diana Buzoianu.

Potrivit ministrului, „fix asta a fost mandatul din ultimul an la Ministerul Mediului”.

„Despre cum gândim proiecte/măsuri reale pe mediu care să ajute românii să fie salvaţi în faţa inundaţiilor, să nu mai piardă ani din viaţă din cauza poluării, să nu le mai fie distruse comunităţile de infracţiuni de mediu, să aibă apă şi canalizare în anul 2026 etc. Flavia va pune cărămizi solide la proiectele din minister. Bine ai venit în echipa de la minister, Flavia!”, a adăugat Buzoianu.

Flavia Boghiu, fost viceprimar al Braşovului în mandatul trecut din partea USR, a anunţat, la începutul lunii august, că a fost achitată definitiv în dosarul de corupţie în care fusese judecată. „Curtea de Apel Braşov a dat sentinţa: fapta nu există”, a transmis Flavia Boghiu. Preşedintele USR, Dominic Fritz, a afirmat că plângerea penală făcută „doar cu scopul de a o compromite, i-a luat cariera politică, liniştea personală şi i-a pătat numele”.

În 8 ianuarie, Flavia Boghiu a fost achitată în dosarul de corupţie în care a fost trimisă în judecată pentru abuz în serviciu.

Partenerul de viaţă al politicienei a dezvăluit, într-un mesaj postat în social media, că, deşi ştia că e nevinovată, Flavia Boghiu a trăit doi ani de „iad” şi că a refuzat postul de secretar de stat în Ministerul Muncii oferit de USR pentru că a aşteptat decizia de achitare.