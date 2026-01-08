Fostul viceprimar USR al Brașovului Flavia Boghiu, achitată în dosarul în care a fost acuzată de abuz în serviciu

Tribunalul Brașov a decis joi, 8 ianuarie, achitarea Flaviei Boghiu, fost viceprimar al Brașovului, și a Cristinei Manolache, șef al Serviciului Administrarea Patrimoniului și Urbanism Comercial (SAPUC) din Primăria Brașov, pe motiv că fapta nu este prevăzută de legea penală. Flavia Boghiu a fost acuzată de DNA că a permis unei asociații să folosească în regim gratuit zona Catacombelor din Brașov pentru organizarea unui eveniment cultural.

Decizia instanței nu este definitivă.

„După 2 ani de calvar și oprobiu public, astăzi instanța Tribunalului Brașov a confirmat: sunt nevinovată în dosarul Catacombelor din Brașov”, a anunțat Flavia Boghiu pe Facebook.

Tribunalul Brașov a dispus achitarea Flaviei Boghiu și a șefei Serviciului Administrarea Patrimoniului și Urbanism Comercial (SAPUC) din cadrul Primăriei Brașov în temeiul articolului din Codul de Procedură Penală care prevede că „fapta nu este prevăzută de legea penală ori nu a fost săvârșită cu vinovăția prevăzută de lege”.

Instanța a respins acțiunea civilă formulată de Primăria Brașov, care a cerut obligarea celor două să plătească un prejudiciu de aproape 300.000 de lei stabilit de procurori. Odată cu pronunțarea soluției de achitare, instanța a decis ridicarea sechestrului asigurator şi popririi asiguratorii dispuse în cazul Flaviei Boghiu și a Cristinei Manolache.

„Mă aștept ca DNA să atace sentința”

Flavia Boghiu a reacționat în urma pronunțării sentinței, reamintind traseul dosarului în care a fost pusă sub acuzare.

„În urma plângerii penale depuse de fostul viceprimar PNL și de un mafiot imobiliar din Brașov, a fost deschis un dosar penal pentru abuz în serviciu. Acest dosar a fost clasat și ulterior redeschis în pragul campaniei electorale, fiind trimisă în judecată cu 2 zile înainte de a-mi depune candidatura. Mă aștept ca DNA să atace sentința, astfel că va mai dura până să avem hotărârea finală. Sunt nevinovată, iar astăzi vreau să vă mulțumesc celor care ați crezut această afirmație de când am făcut-o prima dată.

Atunci când adversarii politici au folosit acest dosar politic împotriva mea, fiind campanie electorală, au investit sume enorme de bani pentru a împrăștia percepția că sunt vinovată și la fel ca mulți dintre membri lor. Eu nu am banii și resursele lor. Eu vă am doar pe voi să dați informația mai departe!”, a scris Flavia Boghiu pe Facebook.

Acuzațiile DNA

Pe 6 februarie 2024, DNA a anunțat că a început urmărirea penală împotriva viceprimarului USR al Braşovului Flavia Boghiu şi a şefei Serviciului Administrarea Patrimoniului din primărie, Cristina Manolache, pentru abuz în serviciu, fiind acuzate că ar fi permis ilegal unei asociaţii să folosească gratuit imobilul „Catacombe Braşov”.

DNA acuza că, prin acest demers, Primăriei Braşov i-ar fi fost produs un prejudiciu total de 304.010 de lei, „concomitent cu obţinerea unui folos necuvenit, în acelaşi cuantum, pentru asociaţia respectivă”.

„În 2021, Asociația Amural a desfășurat în Catacombele de După Ziduri un proiect cultural unic în România – Brașov Underground Museum, la a cărui inaugurare am fost prezentă în calitate de viceprimar cu atribuții în domeniul culturii. În urma acestui eveniment, în 2022, viceprimarul PNL Sebastian Rusu mi-a făcut plângere penală”, comenta atunci Flavia Boghiu, ea acuzând că plângerea penală a fost făcută după ce s-a opus unui proiect de dezvoltare imobiliară în Brașov.