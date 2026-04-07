„Fotbalul l-a omorât. Nu avea ce să caute la Istanbul”. Reacție categorică după moartea lui Mircea Lucescu

Fostă legendă a lui Dinamo, Ioan Andone, a reacționat după moartea fostului său antrenor de la Corvinul Hunedoara și Dinamo.

„Merită tot respectul generației noastre de acolo, pentru că a crezut în noi, niște copii din Hunedoara, pentru că dacă nu avea curajul să debuteze niște copii de 18-19 ani să ajungem pe locul 3 în campionat. Era un vizionar, un pedagog, spunea mereu că învață fotbalul alături de noi. Iar alții îl jigneau acum că doarme la 80 de ani pe masa de masaj. Asta e România, cred că fotbalul l-a omorât. Nu mai avea ce să caute la Istanbul (la meciul pierdut de România în fața Turciei din barajul pentru Campionatul Mondial, n.red).. Și fotbalul și perioada asta ultimă cu naționala și-a pus amprenta”, a declarat Andone, la Digi Sport.

Andone a jucat în echipa Corvinului Hunedoara și apoi la Dinamo sub comanda lui Lucescu.

„Ne-a obligat să mergem la școală, ca să discute cu oameni inteligenți, sociabili, să intre și în alte anturaje decât cele fotbalistice. Eu încă credeam că poate să scape de hopul ăsta. Meciul ăsta era mai important decât oricare altul. L-am văzut la meciul Dinamo-Craiova, nu arată bine și i-am zis: „Nu arătați bine, nea Mircea”. Nu era momentul să tragă de el”, a declarat Andone.

Mircea Lucescu a murit marți la vârsta de 80 de ani.