FOTO Aglomerație la metrou. Circulația trenurilor a fost perturbată după o urgență medicală

Circulația metrourilor a fost perturbată, joi, la stația Piața Unirii 1, pe sensul de mers către Eroilor 1, după ce o persoană a avut nevoie de o intervenție medicală, potrivit declarațiilor ISU București pentru HotNews.

Imagini primite de HotNews de la martori arată aglomerația care s-a creat la o oră de vârf pentru București și în una din cele mai aglomerate stații de metrou.

Aglomerație la stația de metrou Piața Unii 1 Foto: HotNews

Joi după-amiază, în jurul orei 16:00, unei persoane i s-a făcut rău în vagonul unui metrou și a avut nevoie de îngrijiri medicale din partea echipajelor SMURD, a transmis, pentru HotNews, Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU).

Reprezentantul ISU a explicat că metroul a fost oprit în stație până la finalizarea îngrijirilor, ceea ce a creat aglomerație pe peron, întrucât metrourile au circulat pe un singur fir, pe ambele sensuri. Aglomerația s-a creat și în alte stații de metrou de pe Magistrala 1.

Aglomerație la stația de metrou Timpuri Noi Foto: HotNews

Metrorex a transmis pentru București FM că trenurile au început să circule în condiții normale începând cu ora 16:26 pe magistralele 1 și 3.