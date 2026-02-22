FOTO „Ana, poți să îmi faci cartofi prăjiți?”. Chatbotul ANAF, abia lansat – 40% din mesajele primte nu au temă fiscală

Circa 40% din mesajele pe care le primește de la utilizatori chatbot-ul ANAF, lansat luna aceasta, sunt fără legătură cu domeniul fiscal, potrivit informațiilor Profit.ro. Mesajele fără temă fiscală sunt variate și duc de la curiozități și glume, până la obscenități. În multe cazuri, ANAF vede identitatea persoanelor care trimit astfel de mesaje direct din conturile de SPV.

