FOTO Armata Română a testat sistemele HIMARS într-un exercițiu cu trageri reale la malul mării

România are în dotare trei sisteme de rachete sol-sol de mare precizie HIMARS, mai exact 54 de lansatoare împărțite în trei batalioane diferite. Este una dintre cele mai moderne arme pe care Armata le are în uz acum.

„Militarii din Batalionul 96 Rachete Operativ Tactice „Mircea Voievod”, alături de militari din Grupul de luptă francez dislocat în România, au participat la exerciţiul multinaţional „Eagle Strike” din poligonul de instrucție Capu-Midia și la exercițiul „Trăznetul 25.11”, desfășurat în Centrul Secundar de Instruire pentru Luptă Smârdan”, transmite MApN.

Batalionul 96 Rachete Operativ Tactice „Mircea Voievod” este de la Ploiești, în timp ce celelalte două batalioane HIMARS din România sunt Batalionul 81 Rachete Operativ Tactice „Maior Gheorghe Șonțu” din Focșani și Batalionul 83 Rachete Operativ Tactice „Bogdan I”, în Bârșad.

Sursă foto: MApN / Sold. Vasile Cristian

Sistemele de rachete HIMARS: Ce a cumpărat România de 1,5 miliarde de dolari

România a achiziționat în 2019 de la compania americană Lockheed Martin trei sisteme de artilerie bazat pe rachete sol-sol cu bătaie mare HIMARS pentru circa 1,5 miliarde de dolari, primul sistem intrând în dotare în 2021, ultimul fiind operaționalizat în urmă cu un an.

Fiecare sistem are 18 instalații de lansare incluzând, dar fără a se limita la acestea, muniţia, elemente de comandă control, senzori, suport logistic, mentenanţa, echipamente criptografice şi cu regim special, precum şi a serviciului de instruire a personalului la toate nivelurile necesare.

Contractul României prevede și trei tipuri diferite de rachete ghidate/dirijate care pot lovi ținte terestre de suprafață sau punctuale până la 300 de km.

Lansatorul HIMARS e montat pe camion și poate acomoda câte șase rachete de 227mm M270 sau o singură rachetă MGM-140 ATACMS.

Practic, pe lângă cele 54 de lansatoare, contractul prevede și achiziția a 81 de rachete tip M31A1 Unitary și 81 de rachete tip M30A1 Alternative warhead, dar și 54 de rachete de tip ATACMS, cele care au raza efectivă de până la 300 de km.