FOTO Avioane de vânătoare F-35 ale Italiei, trimise să intercepteze rapid o incursiune a rușilor cu un bombardier Su-24 și un avion Su-27, în Marea Baltică

Două avioane italiene de luptă F-35 au fost mobilizate din Estonia pentru prima dată pentru a intercepta „avioane rusești”, a anunțat comandamentul aerian al NATO, scriu miercuri Sky News, DefenseHere și ArmyRecognition.

„Forța aeriană italiană, un detașament al escadrilei 32 de la baza aeriană Ämari, se află în stare de alertă maximă 24 de ore din 24, demonstrând angajamentul alianței de a proteja spațiul aerian al NATO”, a adăugat comandamentul.

Astfel, două avioane de vânătoare F-35 Lightning II ale Forțelor Aeriene Italiene au fost trimise în misiune de la baza aeriană Ämari din Estonia pe 13 august pentru a intercepta avioane rusești care se apropiau de spațiul aerian al NATO deasupra Mării Baltice, a confirmat Comandamentul Aerian al NATO. Misiunea, prima în care avioanele italiene de generația a cincea au fost utilizate pentru o astfel de operațiune în Marea Baltică, a avut loc la mai puțin de 24 de ore după ce avioane Gripen ungare au efectuat o misiune similară.

Potrivit NATO, avioanele italiene au interceptat un bombardier rus Su-24 și un avion de vânătoare Su-27 care zburau fără planuri de zbor și fără transpondere active, un pattern pe care Alianța l-a asociat cu testarea deliberată a sistemelor sale de apărare antiaeriană.

Avionul Su-27 purta însemne asociate unui regiment cu baza în Kaliningrad, ceea ce îl plasa la o distanță de lovire rapidă a zonei de poliție aeriană din Marea Baltică.

Ridicarea rapidă a celor avioane italiene de vânătoare evidențiază traficul din ce în ce mai intens din spațiul aerian al Mării Baltice, unde piloții NATO se confruntă din ce în ce mai des cu avioane rusești, adesea fără sau cu foarte puțină comunicare. Astfel de zboruri obligă avioanele aliate să reacționeze în timp util, ceea ce sporește presiunea de a menține o stare de pregătire constantă.

Pentru Italia, interceptarea a demonstrat că avioanele sale F-35, cu profilul lor „stealth” (aeronave „invizibile”), senzorii avansați și sistemele de țintire în rețea, fac acum parte din prima linie a misiunii NATO de poliție aeriană. Deși aceste avioane au mai fost desfășurate în Europa de Est, aceasta a fost prima dată când au fost chemate în acțiune în zona Baltică.

Intervențiile consecutive ale avioanelor de vânătoare maghiare și italiene indică ceea ce oficialii NATO consideră a fi o intensificare susținută a activității aeriene rusești, Moscova părând să testeze timpul de reacție și coordonarea Alianței.