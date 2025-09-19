FOTO Brățara din vremea faraonilor care a dispărut din Muzeul Egiptean din Cairo: bijuteria a fost vândută pe trei mii de euro şi apoi topită / Patru suspecţi au fost arestaţi

Autorităţile egiptene au anunţat joi că au arestat patru suspecţi, printre care o restauratoare a Muzeului din Cairo, pentru furtul unei brățări vechi de 3.000 de ani, vândută pentru 3.400 de euro şi apoi topită într-un atelier din capitala egipteană, scrie AFP.

Brăţara din aur, împodobită cu o mărgea din lapis-lazuli, data din timpul domniei lui Amenemope, faraon al celei de-a XXI-a dinastii (1070-945 î.Hr.). Bijuteria a dispărut din seiful securizat al laboratorului de restaurare din cadrul Muzeului Egiptean, potrivit Ministerului Culturii.

Conform presei locale, artefactul urma să fie transportat la Roma la sfârşitul lunii octombrie, pentru a fi expus în cadrul unei expoziții intitulate „Comorile Faraonilor”.

Ancheta a arătat că preţioasa brăţară a fost furată din muzeu, vândută către diferiți intermediari și „topită împreună cu alte bijuterii”, potrivit unui comunicat al Ministerului de Interne.

În înregistrările video făcute publice de autorităţi se poate vedea cum brăţara este schimbată într-o prăvălie pe un teanc de bacnote, apoi tăiată în două de cumpărător. În aceste imagini destul de neclare, pare că brăţara nu are mărgeaua care apărea în fotografia difuzată cu o zi înainte de autorităţi.

Potrivit Ministerului de Interne, experta în restaurare „a reuşit să fure brăţara în timp ce lucra în muzeu”, după care a contactat un bijutier, care a vândut-o patronului unui atelier de orfevrărie pentru 180.000 de lire egiptene (circa 3.100 de euro). Acesta a revândut-o unui topitor de aur pentru 194.000 de lire egiptene (aproximativ 3.400 de euro).

Cei patru suspecţi au fost arestaţi şi şi-au recunoscut faptele, iar banii au fost confiscaţi, potrivit ministerului egiptean.

Acest incident survine cu puţin înainte de inaugurarea oficială a noului Mare Muzeu Egiptean, prevăzută pentru 1 noiembrie.