FOTO Care e atmosfera acum pe străzile din Venezuela, după capturarea lui Maduro: De ce nu au ieșit susținătorii opoziției să sărbătoarească

Venezuela intră într-o nouă eră, una de mare incertitudine, după capturarea și înlăturarea bruscă a lui Nicolas Máduro, cel care a fost președintele țării din ultimii 12 ani până la operațiunea militară americană de sâmbătă.

Pe fondul unei îngrijorări generalizate cu privire la ceea ce va urma, străzile capitalei Caracas și ale altor orașe sunt acum liniștite, potrivit CNN.

Oamenii ies foarte puțin din casele lor, iar forțele de securitate sunt în alertă. Însă nu s-au văzut pe străzi grupurile paramilitare susținute de guvern, cunoscute sub numele de colectivos.

Străzi aproape goale în districtul Caricuao din Caracas, duminică 4 ianuarie. Foto: Luis Rafael / Zuma Press / Profimedia

Cei care au îndrăznit să iasă din case au o singură prioritate: să-și facă provizii de produse de bază, în cazul în care în capitală vor avea loc ciocniri sau jafuri. Nu se observă semne de panică în rândul celor ieșiți la cumpărături, dar venezuelenii sunt obișnuiți să-și facă provizii pe vremuri criză.

„Nu se aude nimic pe străzi, în afară de cântecul păsărilor”, a transmis duminică jurnalista Mary Mena pentru CNN, care notează că imaginile de acolo arată străzi în mare parte goale, dar cozi lungi la supermarketuri și farmacii.

Coadă la un magazin din Caracas după capturarea președintelui Nicolas Maduro. Foto: Jacinto OLIVEROS / AFP / Profimedia

Susținătorii opoziției se bucură pe ascuns

Susținătorii opoziției sărbătoresc în privat, dar nu au avut loc mitinguri de susținere a acțiunii SUA. Mena a spus că aceștia vor rămâne probabil discreți, cu excepția cazului în care liderii opoziției vor putea demonstra că au sprijinul oficialilor venezueleni sau al comandanților militari.

Un medic din capitală, care a refuzat să-și dezvăluie numele, a spus că rolul armatei va fi crucial.

„Poziția Forțelor Armate Venezueleene este fundamentală. Trebuie să așteptăm și să vedem cum se vor poziționa”, a spus el. El speră la o apropiere între SUA și opoziția venezueleană.

Și Reuters scrie că oponenții lui Maduro din Venezuela au fost reticenți în a sărbători faptul că a fost dat jos de la putere, chiar dacă prezența forțelor de securitate părea mai redusă decât de obicei duminică.

În ciuda atmosferei tensionate, unele brutării și cafenele erau deschise, iar alergătorii și cicliștii ieșiseră ca într-o duminică dimineață obișnuită. Unii cetățeni făceau provizii cu produse de bază.

Coadă la un magazin din Caracas. Foto: Jacinto OLIVEROS / AFP / Profimedia

„Ieri mi-a fost foarte frică să ies”

„Ieri mi-a fost foarte frică să ies, dar astăzi a trebuit să o fac. Această situație m-a prins fără alimente și trebuie să găsesc o soluție. La urma urmei, venezuelenii sunt obișnuiți să îndure frica”, a spus o mamă singură din orașul petrolier Maracaibo, care a declarat că a cumpărat orez, legume și ton. „Dacă acest lucru este necesar pentru ca fiul meu să crească într-o țară liberă, voi continua să îndur frica”, a adăugat ea.

Proprietarul unui mic supermarket din același oraș a spus că magazinul nu a fost deschis sâmbătă, după atacurile asupra instalațiilor militare din Caracas și din alte părți și după ce forțele speciale americane au intervenit cu elicoptere pentru a-l captura pe Maduro.

„Astăzi vom lucra până la prânz, deoarece suntem aproape de multe cartiere. Oamenii nu au de unde să cumpere alimente și trebuie să-i ajutăm”, a spus proprietarul magazinului.

Trecători pe o stradă din Caracas, 4 ianuarie. Foto: Federico PARRA / AFP / Profimedia

Spre dezamăgirea opoziției din Venezuela, Trump a respins ideea ca lidera opoziției în vârstă de 58 de ani și câștigătoare a Premiului Nobel pentru Pace, Maria Corina Machado, să preia puterea, spunând că aceasta nu are suficient sprijin.

Machado nu a avut voie să candideze la alegerile din 2024, dar a declarat că aliatul său Edmundo Gonzalez, în vârstă de 76 de ani, care, potrivit opoziției și unor observatori internaționali, a câștigat detașat alegerile, are mandatul democratic de a prelua președinția.