Trump, declarație suprinzătoare față de lidera opoziției din Venezuela, recent laureată cu Premiul Nobel pentru Pace

Deși María Corina Machado este văzută ca o pozibilă coalizatoare a opoziției față de rămășițele puternice ale regimului Maduro, președintele american Doland Trump are o altă opinie. Liderul de la Casa Albă trăiește potrivit mai multor analiști din SUA, inclusiv critici ai săi, punctul astral al administrației sale după ce l-a capturat pe dictatorul Maduro, într-o operațiune „chirurgicală” căreia puțini îi dădeau șanse.

Lidera opoziției venezuelene, María Corina Machado, recent laureată cu Premiul Nobel pentru Pace, a transmis sâmbătă un prim mesaj public ca reacție după acțiunile militare americane în Venezuela, care au culminat cu capturarea preşedintelui autocrat Nicolas Maduro.

„Nu se bucură de respect în țară”

În timpul conferinței de presă de la Mar-a-Lago în care a dat detalii despre operațiunea militară americană, Donald Trump a fost întrebat dacă va susține sau nu opoziția din Venezuela și pe lidera Machado.

„Cred că ar fi foarte greu pentru ea să fie lider. Nu se bucură de sprijin sau respect în țară. Este o femeie foarte drăguță, dar nu se bucură de respect”, a spus Trump.

Trump on María Corina Machado: "I think it'd be very tough for her to be the leader. She doesn't have the support or the respect within the country. She's a very nice woman but she doesn't have the respect." pic.twitter.com/jps4NBKLfp — Aaron Rupar (@atrupar) January 3, 2026

„Venezueleni, a sosit ora libertății”. Primul mesaj transmis de lidera opoziței

„Venezueleni, a sosit ora libertății”, a scris Machado pe X, însoțind postările cu un comunicat în format scris și citit.

În comunicat, ea spune că Maduro a fost înlăturat de la putere după ce a refuzat să negocieze o plecare.

De asemenea, potrivit lui Machado, candidatul opoziţiei la alegerile prezidenţiale din 2024, Edmundo Gonzalez Urrutia, aflat în prezent în exil în Spania, trebuie „să îşi asume imediat” preşedinţia.

Ea mai afirmă că opoziţia va restabili ordinea în ţară şi va elibera prizonierii politici.

Cine este María Corina Machado

María Corina Machado, în vârstă de 58 de ani, și-a anunțat candidatura la președinție în cadrul alegerilor organizate de Venezuela anul trecut. Însă autoritățile i-au interzis să candideze, ea decizând apoi să îl susțină pe candidatul alternativ al opoziției, Edmundo Gonzalez Urrutia. Regimul Maduro și-a revendicat victoria la prezidențiale și a înăsprit controlul său asupra puterii, reprimând violent protestele care au urmat scrutinului prezidențial.

Sondajele de opinie de dinaintea alegerilor arătau că Urrutia ar obține în jur de 65% din voturi, în timp ce Maduro era cotat la puțin peste 30%. Statele Unite, UE și alte țări nu au recunoscut victoria revendicată de Nicolas Maduro.

Opoziția venezueleană s-a mobilizat pe scară largă și a adunat o documentație sistematică care demonstra că Urrutia fusese adevăratul câștigător al alegerilor. El a fugit în Spania în exil, în timp ce Machado a rămas în Venezuela, unde s-a ascuns de forțele lui Maduro.

Comitetul Nobel norvegian a anunțat pe 10 octombrie că a decis să îi acorde Premiul Nobel pentru Pace din 2025 Mariei Corina Machado „pentru munca ei neobosită de promovare a drepturilor democratice ale poporului venezuelean și pentru lupta ei de a obține o tranziție justă și pașnică de la dictatură la democrație”.

Machado și Edmundo Gonzalez Urrutia au primit și Premiul Saharov pentru Libertatea de Gândire din partea Parlamentului European.