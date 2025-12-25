FOTO Catastrofă aviatică pe Muntele Kilimanjaro. Toate persoanele de la bordul unui elicopter și-au pierdut viața

Un elicopter s-a prăbuşit miercuri pe Muntele Kilimanjaro, cel mai înalt vârf al Africii şi o destinaţie turistică importantă din Tanzania, toate cele cinci persoane aflate la bord, inclusiv doi turişti cehi, pierzându-şi viaţa, au anunţat joi autorităţile tanzaniene, relatează AFP, preluată de Agerpres.

Accidentul s-a produs la circa 4.700 de metri altitudine, în apropierea taberei Barafu, potrivit Autorităţii Aviaţiei Civile din Tanzania. „Aeronava transporta cinci persoane. Din păcate, toate cele cinci persoane au murit în accident”, a declarat autoritatea.

Cauza accidentului nu este încă cunoscută. Potrivit unui comandant al poliţiei locale, Simon Maigwa, elicopterul se afla într-o misiune de salvare când s-a prăbuşit miercuri, în jurul orei locale 17:30 (14:30 GMT).

Printre victime se numără pilotul, un cetăţean din Zimbabwe, şi doi turişti cehi, a precizat ofiţerul.

În iunie, Uniunea Europeană a plasat toate companiile aeriene din Tanzania pe lista transportatorilor cu risc ridicat.

În 2022, un avion s-a prăbuşit în Lacul Victoria, cel mai mare lac din Africa, provocând moartea a 19 persoane. În 1999, 12 persoane, inclusiv zece turişti americani, au murit într-un accident de avion în nordul Tanzaniei, în timpul unei curse între Parcul Naţional Serengeti şi aeroportul Kilimanjaro.