FOTO Cele două fetițe dispărute au fost găsite după mai bine de 24 de ore. Unde se aflau Rebeca și Melisa

Două fetițe de 4 și 5 ani, găsite în pădure după ce au dispărut de acasă.

Două fetițe de patru și cinci ani, Rebeca și Melisa, dispărute duminică dintr-o curte din Târnăveni, județul Mureș, au fost găsite luni după-amiază într-o zonă izolată, a transmis Poliția Română.

Copilele au fost descoperite de un pădurar, după ce, în cursul nopții și al zilei de luni, la căutări au participat forțe de ordine și voluntari. Autorităţile au trimis şi mesaje RO-ALERT cu semnalmentele fetiţelor.

Cele două fete fuseseră văzute ultima dată duminică, în jurul orei 14:00, în timp ce se aflau în curtea comună a imobilelor de domiciliu, potrivit Agerpres.

Găsite într-o zonă împădurită, la 4 kilometri de localitate

„În urma căutărilor efectuate de forțele de ordine și de voluntari, cele două fetițe au fost găsite de un pădurar, într-o zonă izolată”, a transmis Poliția.

Potrivit autorităților, fetițele se aflau într-o zonă împădurită, la aproximativ 4 kilometri de localitate.

Cele două minore au fost preluate și duse la o unitate medicală pentru evaluarea stării de sănătate, având în vedere că au stat o perioadă îndelungată în frig.

Poliția a mulțumit tuturor celor implicați în operațiunile de căutare.

„Rebeca și Melisa sunt în siguranță! Două vieți salvate prin solidaritate, implicare și speranță. Vă mulțumim tuturor celor care nu ați rămas indiferenți. Respect și recunoștință colegilor din structurile MAI și voluntarilor- datorită lor, această poveste are un final fericit!”, a transmis Ministerul de Interne.