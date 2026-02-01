FOTO Celebra navigație Nokia Maps trăiește: a fost cumpărată și echipează cele mai sofisticate mașini din lume

Cine a folosit telefoane Nokia în anii 2000 își amintește cu siguranță de apariția sistemului de navigație Nokia Maps și, mai târziu, Ovi Maps. Chiar dacă s-a retras de pe piață, Nokia a continuat să investească în acest software, care până la urmă a fost vândut și azi este unul dintre cele mai avansate din lume.

Tehnologiile de navigație devin din ce în ce mai sofisticate și folosesc deja celebra tehnologie AI, care are capacitaea de a învăța și a se adapta în funcție de informațiile noi dobândite. Cele mai avansate sisteme de navigație sunt capabile să combine datele obținute de la GPS, cu cele oferite de senzorii și sistemele de asistență ale mașinii, împreună cu harta existentă.

