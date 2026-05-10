FOTO Citybreak în Chișinăul european. „Nu mai suntem comuniști, cum credeți la București!”

Chișinăul are o imagine vagă în România. În general, e impresia unui oraș gri, rămas suspendat într-un post-comunism, cu treburi sovietice și o economie care se rezumă la bomboanele Bucuria.

În realitate, la fața locului, lucrurile stau curat, mai serios decat la noi, adesea chiar mai modern. Nu e un paradis al prețurilor mici, dar nici nu îți dă în locul lor un oraș sovietic, ci unul european.

Chișinău, de la fața locului, apare ca un oraș modern, mai organizat, mult mai liniștit și sensibil ceva mai serios decât Capitala României. Începem cu traseul dintre cele două capitale și unul dintre costurile importante: drumul. Fără să vânezi oferte, prețul unui bilet de avion București – Chișinău este cam 150 de lei dus. 40 de minute.

De pe site-ul CFR Călători pentru “curse internaționale” aflăm că tariful standard depășește 200 de lei, iar cel cu nerestituire, gen avion, costă 169 de lei. Situația la autocare stă la fel de prost. Chiar dacă fac 8 ore până la Chișinău, tariful este de 187 de lei, și acesta mai mare decât la avion.

Citește mai mult pe Profit.ro