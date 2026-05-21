FOTO Ciucu i-a demolat terasa lui Chef Joseph Hadad

Terasa restaurantului MACE, unul dintre localurile deținute de Chef Joseph Hadad în centrul Bucureștiului, se află printre construcțiile desființate recent de autorități, în cadrul controalelor și intervențiilor declanșate în ultimele luni în București pentru eliberarea domeniului public și eliminarea construcțiilor considerate neconforme, conform datelor Profit.ro.

Terasa localului, amplasat pe strada Benjamin Franklin, în apropierea Ateneului Român, a fost desființată în contextul acțiunilor prin care autoritățile încearcă să elibereze trotuarele și spațiile ocupate de construcții provizorii amplasate pe domeniul public. Contactați de Profit.ro, reprezentanții localului au confirmat cǎ terasa a fost ridicată, fără să dorească să comenteze.

Joseph Hadad este unul dintre cei mai cunoscuți chefi din România.

Deține în București restaurantele MACE și CAJU by Joseph Hadad. MACE a fost deschis în zona centrală a Capitalei, cu un concept inspirat din bucătăria nord-africană și mediteraneană. În ultimele luni, Primăria Capitalei a demarat o amplă campanie de verificare și desființare a construcțiilor amplasate pe domeniul public, vizând chioșcuri, panouri publicitare, garaje, containere sau alte amenajări considerate ilegale sau fără documente valabile.

Citește mai mult pe Profit.ro