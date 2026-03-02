FOTO. Cu ce a plecat o turistă dintr-un apartament închiriat pe Airbnb în Piața Romană. Operațiunea cearșaful. „E a doua oară când o pățim”

Proprietarii unui apartament închiriat pe Airbnb s-au trezit cu o pagubă de mii de lei în urma unei turiste.

Potrivit imaginilor de pe camerele de supraveghere, femeia a plecat cu televizorul din apartament învelit într-o lenjerie de pat, dar și cu un airfryer, scrie site-ul Observator, citat de B365.ro.

„Așa se întâmplă în regimul hotelier, se pare. E a doua oară când pățim. Fac rezervări, își fac și treaba. Dacă mai găsește și un televizor și un airfyer sau ce o mai fi de luat, pleacă și cu astea”, a declarat proprietarul.

Paguba se apropie de 3.000 de lei, iar proprietarul a depus deja plângere la poliție.