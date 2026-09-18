Aeronava închiriată pentru deplasarea lui Nicușor Dan în SUA. „Cu acest tip de avion s-a mai plimbat și fostul președinte”

Pentru deplasarea lui Nicușor Dan la New York, Administrația Prezidențială va închiria un avion privat de tip Dassault Falcon 8X de la compania aeriană luxemburgheză Global Jet, potrivit BoardingPass, portal de știri din domeniul aviației.

În această lună, președintele Nicușor Dan va merge la New York pentru Adunarea Generală a Organizației Națiunilor Unite (ONU). Intervenția națională pe care o va avea în plenul reuniunii este programată pentru data de 23 septembrie, conform precizărilor făcute de Administrația Prezidențială luna trecută.

Cu avionul cu care va merge Nicușor Dan la New York „s-a mai plimbat și fostul președinte, însă doar pe zboruri în Europa și Orientul Mijlociu, cea mai îndepărtată destinație pentru care a fost închiriat de la Global Jet un avion Falcon 8X fiind Reykjavik (Islanda)”, spun cei de la BoardingPass.

Când a fost ultima oară în Statele Unite, Nicușor Dan a zburat cu un avion privat de tip Bombardier Global 5000 de la Țiriac Air, mai notează portalul de știri.

„Costul de închiriere de la Global Jet al acestui avion este necunoscut, însă Țiriac Air a încasat 200.000€ pentru avionul pus la dispoziția președinției la începutul anului 2026 pentru vizita din SUA”, au mai scris cei de la BoardingPass.

Și Klaus Iohannis zbura cu avioane de la Global Jet în afara Europei

Compania din Luxemburg îi asigura lui Klaus Iohannis „avioanele necesare pentru deplasările din afara Europei, în timp ce o companie aeriană locală a asigurat transportul fostului președinte în Europa”, conform BoardingPass, care precizează că „ocazional, pentru zborurile din Europa au fost închiriate, de câteva ori, și avioane de la Global Jet”.

Pentru deplasarea făcută la New York cu ocazia Adunării Generale a ONU din 2021, Administrația Prezidențială a plătit companiei Global Jet aproximativ 280.000 de euro, notează BoardingPass.

„Un an mai târziu, costul pentru aceeași deplasare, combinată cu participarea la funeraliile reginei Angliei, aproape s-au dublat, ajungând la aproximativ 510.000€, iar în 2023 Global Jet a încasat circa 460.000€ doar pentru un zbor de la București spre New York și retur, cu oprire la Sibiu”, mai scrie portalul de știri.

Pentru deplasarea lui Klaus Iohannis la New York în 2024 cu un avion de la Global Jet, Administrația Prezidențială a cheltuit 440.000 de euro.

În ultimii ani, Administrația Prezidențială a închiriat de la Global Jet avioane ca Dassault Falcon 7X, Falcon 8X, Boeing 737-900 BBJ3, Gulfstream G550 și G650 și Bombardier Global 6000.