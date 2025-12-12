FOTO Cum arată primul vehicul blindat fabricat 100% în România, la standardele NATO pentru protecție balistică

Evenimentul de prezentare a prototipului VLAH - Vehicul de Lupta Autonom Hidramat, prima mașină blindată 4x4 românească, dezvoltată in cadrul unui parteneriat public-privat între BlueSpace Technology și Uzina Automecanică Moreni, filială a Companiei Naționale ROMARM. FOTO: Agerpres

Compania BlueSpace Technology a prezentat vineri prototipul VLAH, primul vehicul blindat fabricat integral în țara noastră. Prima mașină destinată producției de serie are șanse să fie gata la finalul primului trimestru din 2026.

„Modul în care opinia publică a reacționat la VLAH, prima mașină blindată fabricată în România, demonstrează cât de mare este nevoia unei astfel de platforme modulare care să ofere industriei de apărare românești flexibilitate, mentenanță rapidă și costuri rezonabile”, a declarat Constantin Pintilie, CEO BlueSpace Technology, la evenimentul de lansare organizat la Moreni, relatează Agerpres.

Ce este VLAH

Conform unui comunicat transmis de companie, VLAH – Vehicul de Luptă Autonom Hidramat, este o platformă modulară, cu o greutate totală de 10 tone, autonomie de până la 600 de kilometri ce poate atinge o viteză maximă de 110km/h.

Cabina oferă protecție pentru un echipaj format din 5 oameni, iar blindajul respectă standardele NATO pentru protecție balistică și contra minelor.

Vehiculul VLAH. FOTO: Agerpres

În acest moment, mașina se află în configurație completă, marcând intrarea oficială a proiectului în etapa de configurare a sistemelor, testare și omologare.

„«Pentru că se poate și în România» ar trebui să devină marca înregistrată a țării noastre. Trebuie să ridicăm valul de pe ochii decidenților și să arătăm capacitatea reală a ingineriei și inovației românești. De la început am crezut în acest proiect. Depinde de noi ce viitor va avea VLAH”, a afirmat secretarul general al Guvernului, Ștefan-Radu Oprea.

De asemenea, în cadrul evenimentului a avut loc un panel de discuții intitulat „Inovație strategică în apărare – Pentru că se poate și în România”, unde s-a discutat despre perspectivele și provocările inovării strategice în industria de apărare românească, împreună cu lideri și experți din domeniul apărării și al cercetării.

Vehiculul VLAH. FOTO: Agerpres

„Un proiect de țară”, afirmă primarul din Moreni

„Dacă vom continua să cerem experiență similară în achizițiile din domeniul apărării, nicio companie românească nu va avea o șansă reală. Trebuie să ne sprijinim pe noi înșine, prin noi înșine”, a transmis fostul premier Nicolae Ciucă și fost ministru al Apărării Naționale, prezent la eveniment.

De asemenea, primarul Municipiului Moreni, Gabriel Purcaru, a afirmat că toți factorii de decizie ‘trebuie să pună umărul’ pentru ca acest proiect să meargă mai departe. „VLAH nu este proiectul unui oraș, este un proiect de țară. Ne considerăm norocoși că VLAH se află în curtea noastră – este șansa ca Moreni să ajungă pe harta UE și NATO”, a susținut Gabriel Purcaru.

Vehiculul VLAH. FOTO: Agerpres

Referitor la pașii următori după lansarea prototipului, CEO-ul BlueSpace Technology a subliniat că urmează Seria Zero VLAH în care vor fi implementate toate modificările considerate necesare și care au fost întâlnite pe parcursului realizării prototipului.

„La finalul primului trimestru al lui 2026, estimăm vom avea o mașină gata de producția de serie. Următorul obiectiv va fi industrializarea liniei de producție pentru a produce în țară, la Moreni, 200 de mașini pe an”, a mai spus Constantin Pintilie.

Peste 200 de reprezentanți de rang înalt ai instituțiilor statului român, oficiali ai autorităților centrale și locale, specialiști și experți din industria de apărare națională și internațională au luat parte astăzi la evenimentul oficial de prezentare a prototipului VLAH, eveniment în cadrul căruia echipa BlueSpace Technology a pornit motorul primului vehicul blindat fabricat 100% în România.