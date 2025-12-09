FOTO Cum îi ironizează tinerii din USR pe cei care o critică pe ministra Mediului: „Top 5 dezastre pe care le-a cauzat Diana Buzoianu”

Ironiile vin după ce ministra Mediului de la USR, Diana Buzoianu, a fost chemată luni în Parlament pentru a da explicații pentru criza apei din Prahova. Momentul s-a transformat într-o scenă în care parlamentarii opoziției au bătut în mese cerând demisia Dianei Buzoianu.

În acest context, USR Tineret a publicat marți o postare pe Instagram intitulată „Top 5 dezastre pe care le-a cauzat Diana Buzoianu”.

Primul „dezastru” menționat de USR Tineret este faptul că ministra „a secat marea neagră”, iar în imagine apare Buzoianu cu un pahar în mână unde are „apă din fosta Mare Neagră”.

Foto: USR Tineret – Instagram

Celelalte patru „dezastre” provocate de Diana Buzoianu fac trimitere la George Simion și Mihai Neamțu, de la AUR, dar și la faptul că ministra Mediului „a dărâmat aripa de est a Casei Albe” și „l-a transformat pe Adrian Elicopter de luptă (n.red.: un influencer celebru printre tineri) în Adrian Mașină Electrică”.

În descrierea postării, cei de la USR Tineret precizează, ironic: „Demisia vlad… (n.red.: trimitere la Vlad Voiculescu, fost ministru al Sănătății din partea USR), ups Diana Buzoianu”.

„Am ales să ridiculizăm și noi puțin situația”

Președinta USR Tineret, Alexia Petrovai, spune că este „amuzant” cum toate lucrurile care s-au întâmplat în ultima perioadă au fost puse pe seama Dianei Buzoianu, așa că organizația pe care o conduce a decis să ofere un răspuns atacurilor venite către ministra Mediului de la USR.

„Ni s-a părut absolut amuzant cum, dintr-o dată, toate lucrurile care se întâmplă, în special legat de ce s-a întâmplat acum cu criza apei din Prahova și Dâmbovița, au fost puse în totalitate pe ministra Diana Buzoianu. Ni s-a părut absolut amuzant, așa că am răspuns și noi într-un mod amuzant. Tehnica asta am mai folosit-o la USR Tineret cu alte chestii care ni se păreau un pic ridicole. Am ales să ridiculizăm și noi puțin situația”, a explicat, pentru HotNews, președinta USR Tineret.

„Din punctul nostru de vedere, Diana Buzoianu trebuie să rămână în funcție, pentru că a arătat că face reformele necesare, în special reforma de la Romsilva. De fapt, dacă ne uităm la ce s-a întâmplat în Parlament, opoziția nu a vrut să audă argumentele, ci mai degrabă au bruiat-o, au strigat demisia, nu a fost o discuție în care să se înțeleagă cine e vinovat, ci mai degrabă o opoziție la adresa unui ministru USR”, a mai declarat Alexia Petrovai.

Scandal în Parlament la audierea Dianei Buzoianu. Discursul ministrei bruiat de opoziție care a scandat „demisia”

Ministra Mediului, Diana Buzoianu, a fost întâmpinată cu proteste luni când a mers în Parlament pentru a da explicații după ce 100.000 de oameni din județele Dâmbovița și Prahova au rămas fără apă potabilă ca urmare a lucrărilor la barajul Paltinu.

Deși prezentă în plen la invitația AUR, în momentul în care aceasta a mers la tribuna Parlamentului cei din opoziție au început să scandeze „Demisia”, iar explicațiile ministrei nu au mai putut fi auzite în sală.

În timpul ședinței, ministra a fost criticată inclusiv de voci din PSD, formațiune parte din coaliția de guvernare.

„Credeam ca astăzi nu vom mai fi aici, pentru ca ar fi trebuit să vă dați demisia”, a spus senatoarea PSD Grațiela Gavrilescu. Imediat, opoziția a aplaudat și au început să strige către Buzoianu: „Demisia”.

Concluzia a fost dată de Csoma Botond, de la UDMR: „Nu am înțeles nimic. Am reușit iar să transformăm Parlamentul României într-un circ”.