FOTO Cum va arăta buletinul de vot la alegerile pentru Primăria Capitalei
Macheta buletinului de vot pentru alegerea primarului general al Capitalei a fost publicată marți seară. Biroul Electoral Municipal a stabilit luni ordinea de înscriere pe buletinul de vot a celor 17 candidați la alegerile pentru Primăria Capitalei din 7 decembrie.
Ordinea lor pe buletinul de vot a fost stabilită prin tragere la sorți.
Iată ordinea celor 17 candidați de pe buletinele de vot:
1. Cătălin Drulă – Uniunea Salvați România (USR)
2. Daniel Băluță – Partidul Social Democrat (PSD)
3. George Burcea – Partidul Oamenilor Tineri (POT)
4. Ciprian Ciucu – Partidul Național Liberal (PNL)
5. Ana-Maria Ciceală – Sănătate Educație Natură Sustenabilitate (SENS)
6. Liviu Gheorghe Florea – Partidul Național Țărănesc Maniu Mihalache (PNȚMM)
7. Gheorghe Macovei – Partidul România Mare (PRM)
8. Oana Crețu – Partidul Social Democrat Unit (PSDU)
9. Mihai Lasca – Patrioții Poporului Român (PPR)
10. Rareș Lazăr – Partidul România în Acțiune (PRA)
11. Anca Alexandrescu – Alianța electorală „Dreptate pentru București”
12. Dan Trifu – candidat independent
13. Eugen Orlando Teodorovici – candidat independent
14. Gheorghe Nețoiu – candidat independent
15. Vlad Gheorghe – candidat independent
16. Angela Negrotă – candidat independent
17. Filip Titian – candidat independent