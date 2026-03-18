FOTO Cum va arăta după modernizare bulevardul Dimitrie Pompeiu din nordul Bucureștiului și când pot începe lucrările

Bulevardul Dimitrie Pompeiu va fi lărgit la 4 benzi pe sens, iar linia de tramvai va fi extinsă până la bd. Barbu Văcărescu, pentru a fi conectată cu linia 5. Primăria Capitalei a prezentat miercuri mai multe simulări, cum va arăta artera după modernizare.

„Dintr-o stradă îngustă și sufocată de mașini, cu o bandă pe sens și trotuare sparte, degradate, Bd. Dimitrie Pompeiu va deveni o șosea modernă, cu două benzi de circulație pe sens, spațiu verde, piste de biciclete, linie dublă de tramvai și trotuare mult mai generoase. Linia de tramvai va fi prelungită până pe Bd. Barbu Văcărescu, iar șinele vor fi conectate cu cele ale liniei 5. Peste această extindere, vom construi o pasarelă pietonală”, a anunțat Primăria Capitalei, pe pagina de Facebook.

Lărgirea străzii necesită exproprierea mai multor terenuri. Săptămâna trecută, Consiliul General a aprobat un culoar de expropriere de 35.888 metri pătrați, pe ambele părți ale bulevardului, valoarea estimată fiind de 74 milioane de lei. Banii pentru exproprieri trebuie consemnați în contul proprietarilor până la finalul lui 2026.

Primăria Capitalei nu dă un termen, când vor începe lucrările, însă, dacă exproprierile se finalizează anul acesta, iar procedura de achiziție pentru desemnarea constructorului se desfășoară fără contestații, din experiența altor proiecte, cel mai optimist termen ar fi vara lui 2027. Un termen mai puțin optimist este 2028.

Șantierul va dura minim 2 ani, spun reprezentanții municipalității.

Potrivit studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici aprobați în 2025, valoarea lucrărilor este estimată la 544 milioane lei și termenul de execuție este de 2 ani, iar proiectarea încă 1 an.

„Șantierul va continua cu realizarea unui drum de legătură între Șos. Pipera – Bd. Dimitrie Pompeiu și Str. Fabrica de Glucoză. La intersecția Dimitrie Pompeiu cu Str. Petricani, vom construi, împreună cu Primăria Sectorului 2, un pasaj auto peste calea ferată, pentru a-i scuti pe șoferi de timpul pierdut din cauza barierei CFR. În paralel, lucrăm la modernizarea liniei de tramvai, pe care am început-o de câteva zile”, anunță Primăria Capitalei.

Strada Dimitrie Pompeiu este una dintre cele mai aglomerate din București, plină de gropi, cu trotuare stricate. A rămas la fel ca în perioada comunistă deși între timp acolo s-au construit multe clădiri noi de birouri și zona s-a transformat radical.