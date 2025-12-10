FOTO Doi bărbați au făcut o parcare pentru mașini în albia unui râu, în Argeș. Ce a urmat

Doi bărbați care au amenajat o parcare în albia râului Argeșel, în zona localității Valea Mare Pravăț din județul Argeș, au fost sancționați de Garda Națională de Mediu, informează Agerpres.

GNM a transmis că lucrările ilegale au fost identificate prin noile sisteme de monitorizare satelitară.

„Doi localnici au încercat să amenajeze o parcare folosind deșeuri, pământ provenit din versant și agregate minerale, afectând astfel zona de protecție a cursului de apă. Echipa de control, utilizând echipamentele moderne achiziționate prin PNRR, a constatat faptele și a aplicat două sancțiuni contravenționale în valoare de câte 15.000 lei”, a precizat Garda Națională de Mediu, într-o postare pe Facebook.

Comisarii au dispus, totodată, desființarea lucrărilor și readucerea terenului la starea inițială.

„Astfel de lucrări pot genera inundații, alunecări de teren, poluarea solului și a apei, afectând direct siguranța comunităților și ecosistemelor locale”, a adăugat Garda Națională de Mediu, reamintind că lucrările neautorizate în albiile sau zonele de protecție ale cursurilor de apă reprezintă fapte grave, cu impact semnificativ asupra mediului.

Pe lângă răspunderea contravențională, legislația în vigoare prevede și pedepse de până la cinci ani de închisoare pentru astfel de intervenții neautorizate.