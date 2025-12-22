FOTO Echipamentul „ultra modern” cu care ministrul Diana Buzoianu vrea să aducă „secolul XXI în activitatea de control a Gărzii de Mediu”

Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a anunțat luni că Garda Națională de Mediu (GNM) va folosi un scaner cu raze x, achiziționat cu 2 milioane de euro din PNRR, pentru a depista camioanele care intră în România cu deșeuri ilegale.

Ministrul a precizat că scanerul a fost deja testat și va putea fi pus în zone de frontieră”.

„Stop importului ilegal de deșeuri! Camioanele care intră în țară cu deșeurile ilegale vor putea fi oprite începând cu această săptămână, scanate rapid și eficient de o echipă mobilă a Gărzii Naționale de Mediu care va folosi un scaner cu raze x”, a declarat Diana Buzoianu, luni, într-o postare pe Facebook.

Ea a menționat că scanerul respectiv „nu va fi suficient pentru a ajunge să fie testate toate camioanele care intră în țară, dar este un pas uriaș pentru lupta împotriva mafiei gunoaielor – un echipament ultra modern care a costat aproximativ 2 milioane de euro din PNRR”.

„Pe scurt: aducem secolul XXI în activitatea de control a Gărzii de Mediu. Astăzi Garda de Mediu are mijloace, are legislatie și efective suplimentate de control și vor putea opri mai eficient la graniță deșeuri ilegale care intră anual în țară, pentru a evita abandonarea sau incinerarea lor”, a continuat ministrul.

Diana Buzoianu spune că „numai în ultima lună au fost realizate 750 de acțiuni ale Gărzii de Mediu în care au fost utilizate echipamentele moderne achiziționate prin PNRR”.

„Pentru ca acest lucru să poată fi realizat am adoptat imediat ce am ajuns la minister normele necesare în legislație. Ceea ce până ieri părea de necrezut, îmi doresc să devină o normalitate în abordarea modernă a activității de inspecție. Combatem eficient importurile ilegale de deșeuri și criminalitatea de mediu!”, a conchis ministrul Mediului, Diana Buzoianu.