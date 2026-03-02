FOTO Imagini cu exodul din Liban: Zeci de localități evacuate după un avertisment al armatei israeliene / „Plecați imediat!”

Mașinile stau blocate în trafic în timp ce locuitorii fug de atacurile aeriene israeliene în Dahiyeh, o suburbie din sudul Beirutului, Liban, în dimineața zilei de luni, 2 martie 2026. Credit line: Bilal Hussein / AP / Profimedia

Sute de persoane au început să își părăsească locuințele luni dimineață, după ce Israelul a cerut evacuarea imediată a peste 50 de sate și orașe, potrivit BBC.

„Pentru siguranța voastră, trebuie să vă evacuați imediat locuințele și să vă deplasați la cel puțin 1.000 de metri distanță de sate, în zone deschise”, se arată în avertismentul oficial emis de armată.

Autoritățile israeliene au precizat că măsura este necesară deoarece „oricine se află în apropierea membrilor Hezbollah, a instalațiilor sau a bazelor militare ale acesteia își pune viața în pericol”.

Evacuarea are loc în timp ce explozii puternice au fost raportate în suburbiile Beirutului, ca răspuns la atacurile cu drone și rachete lansate anterior de Hezbollah asupra nordului Israelului.