FOTO. Imaginea cenzurată de televiziunea italiană de la festivalul transmis și în România: „Ne-am îndrăgostit”

Seara de coveruri de vineri de la Festivalul de la Sanremo a avut și un moment cenzurat de televiziunea italiană Rai 1, scrie publicația Fanpage.it. Festivalul este retransmis în România de TVR 1, iar în această seară vor fi desemnați câștigătorii.

Duetul cântărețelor Levante și Gaia de pe scena Teatrului Ariston a stârnit reacții în Italia. Și nu pentru vreo problemă cu interpretarea celebrei melodii a Giannei Nannini, „I maschi”, ci pentru că la finalul cântecului, cele două interprete s-au sărutat pe buze pe scenă.

În acel moment, regizorul televiziunii Rai 1 a întrerupt transmisia, filmându-le de la distanță, iar telespectatorii doar au putut intui gestul. Levante a explicat apoi motivele sărutului câteva minute mai târziu.

„Ne-am îndrăgostit”, a spus Levante, referindu-se la Gaia: „Piesa este potrivită, deoarece Gianna Nannini a descris acea modalitate de a trăi sexualitatea ca bărbat”. „Ați șocat burghezia?”, a întrebat prezentatorul de la Rai 2, referindu-se la sărut, iar Levante și Gaia au răspuns: „În special doamnele din primul rând”. Apoi cele două s-au sărutat din nou.

Audiențe slabe, o favorită

Cea de-a 76-a ediție a Festivalului de la Sanremo se încheie sămbătă seară. Este ultimul an în care vedeta Rai, Carlo Conti, este director artistic și prezentator. În acest an, alături de el, pe scenă a fost cântăreața Laura Pausini, co-prezentatoare. După primele seri, mare favorită este Arisa.

Festivalul din acest an este extrem de criticat în presa din Italia, iar audiențele tv au arătat prost, cu circa 3 milioane de telespectatori mai puțini decât anul trecut. Chiar și așa, Festivalul rămâne unul dintre cele mai urmărite și mediatizate programe de televiziune din Italia.

Sâmbătă seara, invitat special este Andrea Bocelli.