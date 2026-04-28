FOTO Imagini istorice la Washington: Regele Charles și Regina Camilla, primiți de familia Trump la Casa Albă
Regele Charles al III-lea și regina Camilla au sosit luni în Statele Unite pentru o vizită de stat de patru zile, care marchează legăturile istorice dintre cele două națiuni, potrivit BBC.
Călătoria, care are loc în contextul în care Statele Unite se apropie de împlinirea a 250 de ani de la obținerea independenței față de Marea Britanie, este prima deplasare a actualului monarh britanic în SUA de la urcarea pe tron în 2022, după decesul reginei Elisabeta a II-a.
Imagini cu cuplul regal de la sosirea pe pământ american și primirea oficială de la Washington au fost publicate luni, surprinzându-i pe Regele Charles al III-lea și pe Regina Camilla în momentul coborârii din avion la Baza Andrews din Maryland. Ulterior, aceștia s-au deplasat la Casa Albă, unde au fost întâmpinați de Donald și Melania Trump pentru un ceai privat.
Programul vizitei continuă marți cu un moment istoric, marcat de discursul pe care Regele Charles al III-lea îl va susține în fața unei sesiuni comune a Congresului american, urmat de un dineu de stat oficial oferit în onoarea suveranilor britanici.