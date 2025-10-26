FOTO Imaginile din interiorul Catedralei Naționale în timpul slujbei de sfințire. Au fost prezenți 3.000 de invitați

Pictura Catedralei Naționale a fost sfințită, duminică, în prezența patriarhului Daniel al Bisericii Ortodoxe Române și a patriarhului ecumenic Bartolomeu al Constantinopolelui. În interior au fost primiți în jur de 3.000 de invitați, iar în afara catedralei s-au strâns în jur de 25.000 de credincioși.

La ceremonie au asistat președintele României Nicușor Dan, împreună cu familia, primul-ministrul Ilie Bolojan, președintele Maia Sandu, precum și alți demnitari și oficiali.

Potrivit Patriarhiei Române, lucrările de mozaic din Catedrala Națională s-au desfășurat între 2019 și 2025, acoperind o suprafață totală de aproximativ 25.000 de metri pătrați. Altarul, naosul, cupola principală și pronaosul au fost decorate în această tehnică înainte de sfințire.

Reprezentanții Patriarhiei afirmă că, datorită dimensiunilor, Catedrala Națională are „cel mai mare iconostas ortodox din lume”, cu o suprafață de 407 metri pătrați, o lungime de 23,8 metri și o înălțime de 17,1 metri, care cuprinde 45 de icoane.

Slujba de sfințire a început la ora 10.30 și s-a terminat cu puțin după ora 12. La final, patriarhul Daniel a ținut o cuvântare, în care a mulțumit și guvernelor României din perioada 2010-2025 pentru sprijinul acordat la construcția catedralei.

La finalul cuvântării de mulțumire, Patriarhul Daniel i-a oferit Patriarhului Ecumenic Bartolomeu I o icoană din mozaic bizantin.

Grupurile organizate de pelerini din eparhiile din țară au putut intra în catedrală de la ora 13.00. Accesul general al oamenilor în catedrală este permis de la ora 20.00.

„Credincioșii ortodocși pelerini se vor mai putea închina în Sfântul Altar al Catedralei Naționale și în zilele următoare: 27, 28, 29, 30 și 31 octombrie 2025, inclusiv pe timpul nopții”, mai precizează Patriarhia.

Nu este clar, în acest moment, care este programul după această dată. HotNews a întrebat Patriarhia Română dacă credincioșii vor mai putea vizita Catedrala Națională și după 31 octombrie. „Și după această dată, în principiu, va fi deschisă spre vizitare”, a spus părintele Adrian Agachi, purtătorul de cuvânt al Bisericii Ortodoxe Române. Un program clar nu a fost încă realizat.