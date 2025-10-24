FOTO: Înainte și după. Imaginile din satelit arată dimensiunea demolării de la Casa Albă / Întreaga aripă de est a clădirii-simbol a SUA a fost rasă de buldozere

Aripa de est a Casei Albe a fost demolată în totalitate, planul președintelui Donald Trump fiind acela de a începe construcția unei săli de bal care va fi mai mare decât clădirea centrală, la un cost actualizat de 300 de milioane de dolari, scriu Associated Press și NBC News.

Imaginile din satelit oferite de Planet Labs PBC au confirmat demolarea în totalitate a aripii estice a Casei Albe.

Construcția cu două etaje, care găzduia saloane și birouri, inclusiv spații de lucru pentru primele doamne și personalul lor, fusese ridicată în timpul administrației lui Theodore Roosevelt (președinte în perioada 1901-1909), asemenea aripii de vest, ca adăugire la clădirea centrală, care este mai veche.

Trump a declarat miercuri că păstrarea aripii estice în starea actuală ar fi „afectat o clădire foarte, foarte scumpă și frumoasă”, o referire la sala de bal pe care, potrivit lui, președinții și-au dorit-o de ani de zile.

El a spus că „el și câțiva prieteni ai săi” vor plăti pentru sala de bal, fără niciun cost pentru contribuabili.

Casa Albă, înainte și după demolarea aripii de est. FOTO: Handout / AFP / Profimedia

Costuri mai mari pentru noua sală de bal

Sala de bal propusă a fost anunțată în iulie ca un proiect de 200 de milioane de dolari, cost pe care Trump l-a actualizat public la 250 de milioane de dolari săptămâna trecută. Joi, el a estimat costul „în jur” de 300 de milioane de dolari.

Purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, a atribuit demolarea și costurile mai mari de construcție schimbărilor care apar în orice proiect de construcție.

Trump a declarat joi că aproximativ 350 de milioane de dolari s-au strâns pentru proiect, dar a rămas vag în privința contribuției sale personale.

„Nu vă pot spune până nu termin”, a declarat el reporterilor, „dar voi dona orice este necesar”.

„Aveți încredere”

Casa Albă a respins criticile aduse planului privind sala de bal și eliminarea aripii estice, menționând istoricul modificărilor și extinderilor aduse reședinței prezidențiale în cei peste 200 de ani de existență.

Consilierii lui Trump susțin că planul președintelui respectă acest istoric, chiar dacă sala de bal propusă ar fi cea mai mare dintre toate modificările aduse Casei Albe, notează Associated Press.

Miercuri, Trump a mustrat un jurnalist care a invocat lipsa de transparență în legătură cu planurile.

„Am arătat asta tuturor celor care au vrut să asculte”, a spus el în Biroul Oval, referindu-se la copiile randărilor sălii de bal pe care le ținea în mână.

Leavitt a spus că publicul va continua să fie informat cu privire la schimbări, dar i-a încurajat pe toți să „aibă încredere în proces”. Ea a spus că o aripă estică mai modernă va fi construită împreună cu sala de bal.

Avertisment: „Dimensiunea sălii de bal propuse va copleși reședința executivă centrală”

Demolarea a venit totuși ca o surpriză.

Trump a permis începerea demolării aripii estice fără avertisment prealabil luni și în ciuda faptului că nu avea aprobarea agențiilor guvernamentale relevante cu jurisdicție asupra construcției clădirilor federale.

Administrația nu avea nevoie de aprobare pentru demolare, scrie Associated Press. Specialiștii au îndemnat însă administrația Trump să oprească demolarea a declarat Leavitt joi, până când planurile pentru sala de bal de 8.361 de metri pătrați ar putea trece prin procesul de revizuire publică necesar.

Trustul Național pentru Conservare Istorică a declarat că procesul de examinare, care include comentarii publice, ar „oferi o oportunitate crucială pentru transparență și implicare largă — valori care au ghidat conservarea Casei Albe sub fiecare administrație, încă de la concursul public din 1792 care a produs proiectul original al clădirii”.

Într-o scrisoare, Trustul și-a exprimat îngrijorarea către Comisia Națională de Planificare a Capitalei, Serviciul Parcurilor Naționale și Comisia de Arte Plastice, afirmând că dimensiunea sălii de bal propuse va copleși reședința executivă centrală, care are o suprafață 5.109 metri pătrați „și ar putea perturba definitiv designul clasic atent echilibrat al Casei Albe”.

Ambele comisii au jurisdicție asupra modificărilor aduse Casei Albe. Serviciul Parcurilor administrează terenurile Casei Albe și are un rol în acest proces, deoarece mai mulți copaci de pe peluza sudică au fost tăiați în cadrul lucrărilor de construcție. Ambele agenții sunt închise în prezent din cauza blocajului guvernamental.

Trump l-a numit pe Will Scharf, unul dintre principalii săi consilieri, în funcția de președinte al comisiei de planificare.

Serviciul Parcurilor Naționale a declarat în august, după ce Casa Albă a anunțat proiectul sălii de bal, că a oferit îndrumare și sprijin în materie de conservare istorică, ca parte a unui proces de consultare mai amplu. Acesta a afirmat că deciziile finale sunt luate de Biroul Executiv al Președintelui.

Critici pentru proiect

Fostii oficiali si expertii in istorie au fost consternati de imaginile cu echipamentele de demolare care distrugeau aripa de est, publicate pentru prima data luni de The Washington Post, scrie NBC.

Protestele au luat amploare marti, pe masura ce renovarea rapida s-a extins, iar amploarea demolării a devenit clară.

În timpul anunțului inițial din iulie, Trump a susținut că adăugarea „nu va interfera cu clădirea actuală”.

„Nu va fi așa. Va fi lângă ea, dar nu o va atinge – și va respecta în totalitate clădirea existentă, al cărui fan sunt. Este preferata mea. Este locul meu preferat. O iubesc”, a spus Trump în vară.

Miercuri, Casa Albă a admis demolarea întregii aripi de est.