FOTO Investigație în Franța după gestul făcut de polițiștii care au confiscat un banner feminist, asemănător cu un obicei al ultrașilor

Poliția din Paris a anunțat, duminică, că a deschis o investigație după ce un grup de ofițeri a confiscat un banner feminist și antifascist la o manifestație, l-a întors cu susul în jos și s-a fotografiat cu el, transmite AFP.

Publicația online Blast a publicat imaginea cu ofițerii, care aveau fețele mascate, și a relatat că poza a fost făcută într-o secție de poliție.

Publicația a scris că gestul făcut de ofițeri este unul comun tocmai printre ultrași, cei pe care se presupune că poliția ar trebui să îi înfrunte.

În general, grupurile ultras întorc bannerele cu susul în jos când acestea sunt capturate de la suporteri rivali, în semn de batjocorire. De altfel, poza cu ofițerii a fost distribuită și pe paginile de Facebook ale ultrașilor.

„Feministe Antifa împotriva transfobiei și rasismului”

Pânza de culoare neagră, cu mesajul „Feministe Antifa împotriva transfobiei și rasismului” scris cu alb și roșu, a fost confiscată de poliție în timpul unei manifestații împotriva violenței sexuale și bazate pe gen, în 22 noiembrie, la Paris, potrivit Blast.

A fost deschisă „imediat o anchetă”, după apariția „unei fotografii” în care o unitate de poliție ține „un banner cu susul în jos”, a declarat poliția din Paris pentru AFP.

„Faptul că există oameni care își dezonorează uniforma precum aceștia este un lucru. Faptul că ierarhia rămâne tăcută și că nu există niciun ofițer de poliție care să îndrăznească să-și exprime dezacordul ne spune multe despre pericolul cu care se confruntă femeile din cauza unor astfel de indivizi”, a declarat Jean-Luc Melenchon, liderul partidului de extremă stânga Franța Nesupusă (LFI).

Organizațiile care militează pentru drepturile omului și forțele de stânga au acuzat în repetate rânduri poliția franceză de partizanate de dreapta și de rasism. Cu toate acestea, instituția a respins acuzația, insistând că un comportament necorespunzător al unui număr mic de ofițeri nu este reprezentantivă pentru poliție în ansamblu.