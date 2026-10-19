FOTO Kylie Jenner a defilat pe podiumul Victoria’s Secret Show cu un sutien de 50.000.000 de dolari

Celebrul sutien „Fantasy Bra” de la Victoria’s Secret, o piesă încrustată cu mii de diamante, pe care brandul nu o mai prezentase pe podium din 2018, a revenit duminică la Victoria’s Secret Fashion Show, relatează Reuters și revista Vogue.

Spectacolul anual de la Victoria’s Secret, cunoscut pentru defilările plină de vedete, costumele extravagante și momentele muzicale, a atras celebrități precum Lisa Rinna și Kylie Jenner.

Aflată la debutul său în cadrul prezentării de modă Victoria’s Secret, Kylie Jenner a purtat celebrul sutien „Fantasy Bra” al brandului, în valoare de 50 de milioane de dolari. Piesa a fost prezentată inițial în 2018 de modelul suedez Elsa Hosk. Din public au urmărit evenimentul mama sa, Kris Jenner, și iubitul ei, Timothée Chalamet.

Kylie Jenner, vedeta de reality-show devenită antreprenoare în industria frumuseții, a pășit pe podium purtând o fustă mini, sandale transparente și aripi albe din pene, însă sutienul „Fantasy Bra” a fost cel care a atras toate privirile.

Sutienul încorporează 4.410 diamante naturale în jurul unui diamant galben de tip „Fancy Vivid”, cu o greutate de 75,54 carate. A fost nevoie de peste 1.000 de ore de muncă pentru a-l crea, iar produsul finit cântărește aproape 1,8 kilograme.

În total, valoarea sa se ridică la 50 de milioane de dolari – cel mai ridicat preț înregistrat vreodată pentru un „Fantasy Bra” (cu aproximativ 35 de milioane de dolari mai mult decât oricare altul).