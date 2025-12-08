FOTO Lanț celebru de restaurante intră în România

Lanțul britanic de restaurante de Fish & Chips Harry Ramsden’s, pe piață din 1928, intră în România.

Intrarea a fost anunțată anterior de Profit.ro ca pregătită.

Grupul Harry Ramsden, compania din spatele celebrului brand britanic de fish & chips, intră acum oficial pe piața românească printr-un parteneriat exclusiv de dezvoltare cu Horecagroup SRL.

Primul restaurant va fi inaugurat în luna martie 2026, iar un al doilea restaurant va fi deschis tot anul viitor.

