FOTO Mesajul lui Nicușor Dan, după vizita făcută alături de președinta Comisiei Europene la Baza Kogălniceanu și în Portul Militar Constanța

Președintele Nicușor Dan a declarat, luni, că vizita făcută de el și de Ursula von der Leyen „reflectă și importanța geostratetică a Portului Constanța, ca centru logistic comercial și militar, dar și în viitoarele eforturi de reconstrucție ale Ucrainei”.

Nicușor Dan i-a urat Ursulei von der Leyen „bun-venit pe țărmul Mării Negre”.

„Această regiune este de importanță strategică pentru securitatea europeană și euroatlantică, iar România își joacă rolul responsabil ca stat membru de coastă al UE și aliat NATO pe flancul estic. Vizita noastră comună astăzi aici reflectă și importanța geostratetică a Portului Constanța, ca centru logistic comercial și militar, dar și în viitoarele eforturi de reconstrucție ale Ucrainei”, a declarat Nicușor Dan, luni, într-un mesaj pe Twitter.

El a pledat pentru utilizarea resurselor europene în modernizarea industriei de apărare.

„Ziua de astăzi este la fel de importantă pentru a sublinia importanța operaționalizării Centrului de Securitate Maritimă a Mării Negre, ca parte a Strategiei UE pentru Marea Neagră. Interesul nostru este de a utiliza la maximum resursele europene, inclusiv prin intermediul Planului #Readis2030 și al instrumentului SAFE, pentru extinderea capacităților noastre militare, modernizarea industriei noastre de apărare și creșterea mobilității militare. Complementaritatea UE-NATO este esențială în acest demers”, a conchis președintele României.

Președinta Comisiei Europene a venit luni în România, în contextul unui turneu pe care îl face în statele din prima linie a UE pentru a discuta eforturile de îmbunătățire a pregătirii blocului comunitar, ca răspuns la războiul Rusiei împotriva Ucrainei. Astfel, Ursula von der Leyen a mers în județul Constanța pentru a se întâlni cu Nicușor Dan și oficiali ai Armatei Române.