FOTO Nicuşor Dan a depus o coroană de flori în memoria victimelor Revoluţiei. Mesajul președintelui

Șeful statului a adus un omagiu eroilor căzuți la Revoluția din 1989, iar ulterior a transmis un mesaj pe pagina sa de Facebook.

Preşedintele Nicuşor Dan a depus, duminică, o coroană de flori la Monumentul Eroilor Revoluţiei din 1989, din Piaţa Universităţii din București. Nicușor Dan a stat câteva minute la troiţă, dar nu a făcut declaraţii după acest moment.

El a transmis ulterior un mesaj pe pagina sa de Facebook.

„În urmă cu 36 de ani, România s-a ridicat împotriva unui regim care își construise puterea pe teroare, minciună și dezumanizare. În zilele Revoluției, violența dictaturii s-a dezlănțuit cu o cruzime criminală, încercând să zdrobească visul pentru care mii de români au plătit cu viața: o țară liberă și democratică”, a transmis Nicușor Dan.

Nicușor Dan depune o coroană de flori la troița de la Piața Universității în memoria victimelor Revoluției Române din decembrie 1989, în București, 21 decembrie 2025. Foto: Administrația Prezidențială

„Este esențial să spunem adevărul, de fiecare dată când este nevoie. Cele patru decenii și jumătate de comunism au însemnat foamete, izolare economică, socială și intelectuală, distrugerea sistematică a libertăților, abuzuri și crime îndreptate inclusiv împotriva celor mai vulnerabili. A fost un regim care a disprețuit profund viața, demnitatea umană și drepturile fundamentale”, a adăugat președintele.

„Traversăm iarăși vremuri complicate”

Nicuşor Dan a mai spus că regimul comunist a reprezentat o agresiune continuă asupra conştiinţei umane şi totuşi au existat oameni care nu au cedat, iar cei care au îndurat persecuţii, închisori, umilinţe şi chiar moartea, refuzând să-şi trădeze propria conştiinţă, fac parte din temelia morală a României de astăzi.

„Înfăptuirea dreptății în ceea ce privește Revoluția este indispensabilă consolidării democrației românești. Avem, în continuare, nevoie ca Justiția să facă lumină în marile dosare ale trecutului recent. Fără decizii definitive, fără răspundere și fără dreptatea morală datorată victimelor și urmașilor lor, societatea rămâne vulnerabilă la manipulare, la relativizarea răului și la deformarea memoriei”, a transmis Nicușor Dan.

„Traversăm iarăși vremuri complicate, marcate de incertitudine și tensiuni. Tocmai de aceea, lecția Revoluției și idealurile asumate în Proclamația de la Timișoara rămân actuale. Libertatea trebuie apărată permanent prin vigilență civică, instituții solide, respect pentru lege și drepturile cetățenilor, dar și prin respingerea fermă a oricăror forme de abuz sau extremism”, a punctat președintele.