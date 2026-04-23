FOTO Nuntă contra cronometru la „mica biserică din mare”: Locul unde mareea decide ora nunții

O bisericuță din secolul al XII-lea, situată pe o insulă din Țara Galilor, transformă orice nuntă într-o provocare neobișnuită, potrivit BBC.

Biserica Sfântul Cwyfan din Anglesey, cunoscută drept „mica biserică din mare”, a găzduit recent o ceremonie unde marea a stabilit ora de începere.

Mireasa, Alex Spall, în vârstă de 48 de ani, a trebuit să își planifice nunta în funcție de graficul mareelor pentru a se asigura că poate ajunge la altarul situat pe insula Cribinau, în largul coastei galeze.

Deși este un loc popular pentru nunți și botezuri, locația este accesibilă doar la reflux. Din acest motiv, Alex le-a cerut oaspeților să poarte adidași în loc de pantofi cu tocuri înalte pentru a traversa în siguranță nisipul. Mireasa a purtat teniși până la biserică, unde s-a schimbat în pantofii de nuntă.

„Din fericire, când am reușit să fac rost de tabelul cu mareele și am văzut că erau publicate orele pentru luna respectivă, am știut că totul va fi bine. Știam că existau câteva intervale de câteva ore în care puteam să ne descurcăm, așa că ne-am simțit foarte ușurați”, a declarat Alex Spall.

Ea a adăugat că momentul a fost unul special pentru cei prezenți: „Cred că toată lumea a fost, de fapt, puțin uimită; toți au fost impresionați de romantismul întregii scene și de cât de frumos era totul.”

Lăcașul de cult datează din secolul al XII-lea și se află pe o insulă supusă mareelor. Deși a fost construit un dig pentru acces, mareele înalte fac uneori clădirea inaccesibilă.

La sfârșitul secolului al XIX-lea, eroziunea a făcut ca unele morminte să înceapă să cadă în mare, iar clădirea a fost la un pas de abandon înainte de a fi restaurată.