FOTO O belugă a intrat pe un râu din sudul Norvegiei. „Nu știm de ce se află aici”, spun experții

O belugă, cetaceu care trăieşte de obicei în apele arctice, a fost zărită de câteva zile într-un râu situat la aproximativ şaizeci de kilometri de Oslo. Animalul pare să fie în stare bună de sănătate şi înoată normal, dar prezenţa sa atât de departe spre sud rămâne un mister, relatează AFP, citată de News.ro.

Beluga se află de câteva zile pe un curs de apă situat la aproximativ şaizeci de kilometri vest de Oslo, potrivit imaginilor difuzate de mass-media norvegiană. Vineri dimineaţă, balena albă se afla pe un tronson al râului Drammen, în apropierea oraşului Hokksund, potrivit postului public de televiziune NRK.

Localnici din Hokksund, veniți să vadă beluga de pe râul Drammen/ Sursă foto: Profimedia

„Prezenţa sa în apele din sudul Scandinaviei nu este frecventă, dar este un animal care poate trăi în apă dulce”, explică Marie-Anne Blanchet, cercetătoare la Institutul Polar Norvegian. Mamiferul „pare adult, sănătos şi pare să înoate normal. Pe de altă parte, nu ştim de ce se află aici”, a declarat ea pentru AFP.

În general, aceste cetacee se deplasează din trei motive: pentru a se hrăni, pentru a se reproduce şi pentru a scăpa de un prădător.

Belugile trăiesc în mod tradiţional mult mai la nord, lângă Groenlanda, sau în apele Arcticii ruseşti sau norvegiene. Unele se aventurează uneori mai la sud în Atlantic, dar foarte rar în aceste cursuri de apă din apropierea capitalei norvegiene.

„La prima vedere, ar fi capabilă să se întoarcă în mediul său natural, dar contactul cu omul nu este ideal. Singurul lucru de făcut este să o lăsăm în pace”, a adăugat cercetătoarea.

Beluga este un mamifer cetaceu de talie mare (5 m lungime), denumit adesea balena albă. O mică populaţie de belugă trăieşte în estuarul fluviului Saint-Laurent din Canada.