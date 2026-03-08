FOTO O bijuterie turistică ascunsă vrea să-și facă loc pe harta mondială cu ajutorul AI: „Aici, ne bucurăm de viață”

Vedere aeriană asupra Cascadei Kalandula: a treia cea mai înaltă cascadă din Africa, un simbol al naturii sălbatice din Angola. Credit line: IMAGO / imago stock&people / Profimedia

O țară din sudul Africii vrea să își diversifice economia prin turism, folosind inteligența artificială. Planul a fost dezvăluit la Berlin, la cel mai mare târg de turism din lume.

De la plaje neatinse la parcuri safari și una dintre cele mai mari cascade din Africa, Angola se poziționează ca o destinație turistică în ascensiune, potrivit EuroNews.com, care a relatat ce s-a întâmplat la ITB Berlin 2026 în luna martie, unde țara a participat în calitate de gazdă oficială.

Angola și-a început participarea cu un eveniment dedicat investitorilor din Germania, Turcia și Arabia Saudită. „Dacă ești la ITB, te afli în centrul unei platforme care decide soarta turismului mondial”, a explicat ministrul turismului, Márcio de Jesus Lopes Daniel.

Acesta a subliniat necesitatea promovării: „Vrem să promovăm țara noastră, pentru că suntem conștienți că nimeni nu vizitează un loc pe care nu-l cunoaște”.

Tradiție angoleză la deschiderea celui mai mare târg de turism din lume, ITB Berlin 2026. Credit line: Soeren Stache / DPA / Profimedia

Turismul este considerat un „pilon cheie” pentru diversificarea economiei Angolei. În prezent, petrolul și gazele reprezintă aproximativ 20% din PIB-ul țării, motiv pentru care autoritățile caută alte sectoare care să accelereze creșterea economică.

„Considerăm că turismul este atât de special în acest moment, încât Angola încearcă să ducă țara la următorul nivel de dezvoltare socială și economică”, a declarat José de Lima Massano, ministrul de stat pentru coordonarea economică.

Plaja deșertului Namibe: locul unde cel mai vechi deșert din lume întâlnește Oceanul Atlantic. Sursa foto: Dreamstime.com

De la cel mai vechi deșert din lume la cascade gigantice

Statul deține o coastă de 1.650 de kilometri cu „plaje virgine” și parcuri naționale pentru safari. Pe teritoriul țării se află Deșertul Namib, considerat cel mai vechi din lume, și Cascada Kalandula.

„Nu contează unde te duci, în nord, sud, est sau vest, este o țară binecuvântată cu multe frumuseți naturale și naționale”, a declarat Lima Massano pentru EuroNews.com.

Dincolo de resursele naturale, cultura și oamenii definesc destinația. Lima Massano a explicat că vizitatorii trebuie să fie pregătiți să se implice într-o societate primitoare.

„În Angola, ne bucurăm de viață”, a declarat acesta. „Când ești acolo, trebuie să fii deschis față de ea, față de muzică, gastronomie, cultura țării. Fii pregătit să te implici, fii pregătit să te despărți. Pentru că suntem o țară primitoare. E ca și cum am fi o mare familie.”

Ministrul turismului, Márcio de Jesus Lopes Daniel, a completat că destinația rămâne „foarte neatinsă și neexplorată”, oferind vizitatorilor posibilitatea de a simți „ritmul vieții în sine”.

Vedere panoramică asupra cascadei Kalandula: forța râului Lucala întâlnește pădurea tropicală din Angola. Sursa foto: Dreamstime.com

De la triburile locale la datele oferite de AI

Angola este o destinație potrivită pentru călătorii aventuroși, care se pot cufunda în cultura triburilor locale. „Aceasta face ca experiența să fie cu adevărat unică”, a explicat ministrul turismului.

Peisaj spectaculos la Miradouro da Lua: o formațiune stâncoasă unică. Sursa foto: Dreamstime.com

În același timp, țara intenționează să își extindă publicul prin dezvoltarea de stațiuni ecologice și hoteluri destinate familiilor. Deși sectorul este în expansiune, autoritățile urmăresc un model de turism responsabil, concentrat pe servicii de înaltă calitate.

„Avem o strategie de a nu face turism de masă, deoarece vrem să păstrăm natura”, a precizat ministrul turismului. În acest proces, inteligența artificială va juca un rol cheie prin monitorizarea datelor turistice, pentru a răspunde mai eficient nevoilor vizitatorilor.