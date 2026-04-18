Mesajul unei vedete din Rusia către Putin, văzut de 26 de milioane de ori. „Oamenii se tem de tine. Știi care e riscul?” / Kremlinul a reacționat

Victoria Bonya, pe covorul roșu la Festivalul Internațional de Film de la Veneția în 2025. Credit line: Mirco Toniolo - Rbmultimedia / Shutterstock Editorial / Profimedia

Bloggerița rusă Victoria Bonya avertizează, într-un videoclip viral, că problemele țării riscă să scape de sub control. Clipul, care a devenit viral, a forțat o reacție din partea Kremlinului, scrie The Guardian.

Bonya, devenită celebră în 2006 în cadrul reality show-ului Dom-2, afirmă în înregistrare că autoritățile sunt prea speriate pentru a-l critica pe Vladimir Putin. Mesajul său vine în contextul în care popularitatea președintelui rus înregistrează a șasea scădere săptămânală consecutivă.

„Oamenii se tem de tine, artiștii se tem, guvernatorii se tem”, a spus ea în videoclipul postat pe Instagram, care a strâns peste 1,3 milioane de aprecieri în ultimele patru zile.

Ea susține că nicio autoritate regională nu îndrăznește să îi comunice direct lui Vladimir Putin problemele grave ale țării: inundațiile din Daghestan, poluarea cu petrol de la Marea Neagră, situația animalelor din Siberia, întreruperile de internet și presiunea economică asupra micilor afaceri.

„Știi care este riscul?”, a întrebat Bonya, care locuiește la Monaco. „Că oamenii nu vor mai avea frică, că sunt comprimați ca un arc încolăcit și că, într-o zi, acel arc va sări brusc.”

Victoria Bonya este o prezență constantă la marile evenimente internaționale, precum festivalurile de film de la Cannes sau Veneția, și, deși în trecut a fost considerată o susținătoare a regimului, a început recent să atace modul în care oficialii îi ascund lui Putin realitatea din țară.

Victoria Bonya la cea de-a 76-a ediție a Festivalului de Film de la Cannes, Franța, pe 19 mai 2023. Credit line: LOIC VENANCE / AFP / Profimedia

Un răspuns neașteptat de la Kremlin

Joi, Moscova a făcut un gest neobișnuit și a recunoscut public criticile bloggeriței. Autoritățile au afirmat că se lucrează deja la soluționarea problemelor identificate de Victoria Bonya, scrie The Guardian.

Această reacție rapidă și faptul că Bonya nu l-a menționat direct pe Putin sau războiul din Ucraina au generat speculații că intervenția ar fi fost coordonată cu Moscova. Acest scenariu ar fi urmărit să arate că nemulțumirile publice sunt luate în considerare înaintea alegerilor parlamentare, notează analiștii citați de The Guardian.

Analiștii politici au afirmat însă că este puțin probabil ca această izbucnire să fi fost coordonată, ci mai degrabă să reflecte o reacție spontană la nemulțumirea care clocotește în toată țara.

„Oboseala războiului începe să se instaleze cu adevărat”, a spus Andrei Kolesnikov, politolog din Moscova și autor al unei cărți recente despre ideologia lui Putin. „Oamenii încep să înțeleagă că tot ce se întâmplă este o consecință a războiului.”

Kolesnikov a adăugat că autorităților le este tot mai greu să explice impactul conflictului asupra vieții de zi cu zi, de la problemele economice până la restricțiile privind internetul.

Abbas Galyamov, un fost consilier al lui Putin aflat în exil, consideră că mesajele unor vedete precum Victoria Bonya pot accentua nemulțumirea socială. „Bonya atrage în tabăra opoziției un public cu totul nou, care nu exista înainte”, a spus el.

„Nemulțumirea lor crește, de asemenea; există probleme cu internetul, prețurile din magazine cresc, războiul le pune nervii la încercare. Statul se amestecă în viața lor privată”, a adăugat acesta.

Pe 15 aprilie 2026, președintele rus Vladimir Putin a prezidat o ședință la Moscova pentru a aborda încetinirea creșterii și declinul economic înregistrat în primele luni ale anului.

Critici și din tabăra pro-război

Ratingurile de aprobare și încredere ale lui Putin au scăzut la cel mai mic nivel de la invazia Ucrainei din februarie 2022. Datele apar în sondaje recente realizate atât de organizații de stat, cât și independente.

La o întâlnire cu înalți oficiali miercuri, președintele rus a recunoscut tacit tensiunile din economie, presând guvernul și banca centrală să explice de ce performanța a fost sub așteptări în acest an.

Putin se confruntă și cu furia bloggerilor pro-război, unii dintre ei aflați chiar pe front. Aceștia sunt tot mai frustrați de progresul lent al Moscovei și de pierderile tot mai mari de pe câmpul de luptă. Situația este descrisă de Andrey Filatov, reporter la Russia Today, care a scris recent:

„Pierderile reale sunt fie ascunse în totalitate, fie eșalonate în timp, creând impresia la vârf că situația nu este atât de critică. Drept urmare, armata nu se adaptează”.