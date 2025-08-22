FOTO O nouă modă la plajă printre chinezi atrage nemulțumirea Partidului Comunist de la Beijing

Modele vestimentare vin și pleacă. Pelerinele, suspensorii și gulerul înalt plisat erau cândva articole vestimentare obișnuite în Europa, înainte să devină desuete. Din când în când, haine noi devin în vogă, așa cum se întâmplă astăzi în China, unde accesoriile de designer pentru protecția feței de razele UV, cunoscute sub numele de „facekini”, popularizează un aspect asociat altădată cu jefuitorii de bănci, relatează The Economist.

Facekini-urile fac parte dintr-o industrie înfloritoare în China, care oferă accesorii pentru protecția împotriva razelor ultraviolete. Unele acoperă doar partea inferioară a feței; altele se extind până la frunte, gât și piept. Prețurile variază de la câțiva dolari până la aproape 50 de dolari.

Per total, vânzările de articole vestimentare anti-UV în China au ajuns anul trecut la aproximativ 80 de miliarde de yuani (11 miliarde de dolari). Vânzările de facekini-uri, destinate în principal femeilor, au crescut cu aproximativ 50% în anul fiscal încheiat în iulie, potrivit firmei de cercetare Daxue Consulting. Cele ale mânecilor UV, mai populare în rândul bărbaților, s-au dublat.

FOTO: Huang Jiexian / Sipa Press / Profimedia

Până de curând, facekini-urile erau folosite mai ales pe plaje și adesea purtate de femei mai în vârstă care încercau să evite bronzul în timp ce înotau. Pandemia, și utilizarea pe scară largă a măștilor pe care a determinat-o, le-a sporit popularitatea.

În ultimii ani facekini-urile au trecut de la a fi produse ieftine, prost concepute, pentru vârstnici, la articole la modă cumpărate în principal de consumatori mai tineri. „Acum oamenii vor măști care să se potrivească cu ținuta de birou sau cu echipamentul de exterior”, spune Lai Ming Yii de la Daxue Consulting. Multe femei le văd ca parte a unei rutine de îngrijire a pielii menite să le ajute să își păstreze un ten deschis, adaugă ea.

FOTO: STR / AFP / Profimedia Images

Totuși, Partidul Comunist Chinez nu aprobă această aparență. People’s Daily, ziarul oficial al partidului, a deplâns recent creșterea „anxietății legate de protecția solară” și a atras atenția că oamenii devin confuzi cu privire la ceea ce este de fapt necesar pentru protejarea pielii.