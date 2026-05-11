FOTO Pasajul Unirii, renovat acum patru ani și împodobit cu flori și fluturi, a ruginit / Lucrările au costat 12 milioane de euro

Pasajul Unirii a intrat în șantier în vara anului 2022 pentru lucrări de punere în siguranță. În prezent, panourile metalice sunt ruginite aproape în totalitate, însă nici primăria, nici constructorul nu au răspuns întrebărilor HotNews legate despre eventuale reparații.

Lucrările la Pasajul Unirii de acum aproape patru ani, au costat 12 milioane de euro. Investiția a stârnit controverse la momentul respectiv, în primul rând pentru prețul foarte mare, dar și pentru că pasajul nu a fost și consolidat.

Primarul Daniel Băluță a motivat atunci că s-a recurs la această soluție pentru a împiedica să cadă bucăți din pasaj peste mașini.

Contactați de HotNews în legătură cu starea actuală a panourilor metalice, reprezentanții Primăriei Sectorului 4 nu au răspuns solicitărilor redacției.

Ce spunea Primăria Sector 4 în 2022

Lucrările de punere în siguranță a pasajului au început pe 19 iunie 2022, au durat două luni și jumătate și au costat 12 milioane de euro. Lucrările de punere în siguranță au fost realizate de compania Bog Art. HotNews a cerut și constructorului un punct de vedere, însă nu am primit răspuns.

Potrivit datelor comunicate la vremea respectivă de Primăria Sectorului 4, punerea în siguranță a vizat următoarele lucrări: izolarea infiltrațiilor de la nivelul părții carosabile, punerea în siguranță a pereților, au fost eliminate părțile arhitecturare care puteau să cadă, au fost umplute fisurile din pereți cu mortare speciale, pereții au fost placați cu aproximativ 3.000 de panouri metalice, s-au înlocuit rețelele edilitare, s-a montat un nou sistem de supraveghere video și s-a montat un sistem de ventilație performant, conceput special pentru aerisirea tunelurilor rutiere, compus din 60 de ventilatoare, care au două funcțiuni – se activează când nivelul noxelor devine ridicat și, în caz de incendiu, se activează ca fumul să fie scos din tunel, a fost refăcut stratul asfaltic.

Pasajul trebuie însă consolidat, dar nu a fost anunțat un termen, când vor începe lucrările.

Lanț de accidente după finalizarea lucrărilor de punere în siguranță

După finalizarea lucrărilor de punere în siguranță a pasajului și deschiderea circulației, în pasaj au avut loc mai multe accidente cauzate în principal de faptul că mașinile cu o înălțime de peste 3,5 m nu au respectat interdicția de a intra în pasaj.

Cel mai grav accident s-a petrecut pe 23 decembrie 2022, când o persoană a murit, iar alte 21 de persoane au fost rănite după ce un autocar cu aproape 50 de turiști greci au intrat în limitatorul de înălțime de la Pasajul Unirii.

În spațiul public s-a vehiculat informația că, prin lucrările de punere în siguranță, Primăria Sectorului 4 a tăiat din înălțimea pasajului, însă reprezentanții instituției au negat acest lucru.

Construit în anii 1986-1987, cu o lungime de aproximativ 800 de metri şi o lăţime de 14 metri, Pasajul Unirii a fost expertizat de Primăria Capitalei în 2017, iar expertiza a concluzionat că starea tehnică a acestuia este „nesatisfăcătoare” și se află într-o stare avansată de degradare.